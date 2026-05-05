Confirman la identidad del joven que murió en un trágico choque en Mari Menuco

Un joven de unos 24 años murió el pasado domingo tras protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías a la Villa Tenis Club Mari Menuco.

Durante el fin de semana, las rutas regionales se convirtieron, una vez más, en escenario fatal. Un joven de unos 24 años , oriundo de General Roca, murió el pasado domingo tras protagonizar un choque frontal sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías a la Villa Tenis Club Mari Menuco .

El siniestro involucró a un Ford Focus y a un camión Fiat Iveco que transportaba equipamiento petrolero. Según detalló el sitio Centenario Digital, el auto impactó de frente contra el rodado de mayor porte en un sector de curva con doble línea amarilla. Como consecuencia del choque, el conductor del Ford Focus falleció en el lugar . El vehículo terminó destrozado en tres partes a un costado de la calzada.

En la zona trabajaban efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de Tránsito Villa Obrera. También se aguardaba el arribo de Medicina Legal y de los equipos encargados de realizar las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

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El chofer del camión resultó con golpes, aunque permanecía consciente tras el impacto. El vehículo de carga quedó atravesado sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir por completo la circulación en ese tramo de la Ruta 51.

Choque fatal en Mari Menuco: confirman la identidad

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén informó a LM Neuquén que, tras la realización de la autopsia, la víctima fue identificada como Cristian Corvalán. Falleció a causa de politraumatismos.

Muertes en las rutas

En los últimos días se produjeron dos trágicas muertes en las rutas neuquinas. El pasado 29 de abril, falleció Abel Montero, trabajador petrolero de Plaza Huincul, que golpeó de lleno a toda la comarca. Ocurrió en un accidente de tránsito camino a un acto por el Día del Trabajador del Sindicato de Petroleros.

El hombre tenía 53 años, y era vecino del Barrio Universitario de esa localidad. La noticia de su muerte generó tristeza entre quienes lo conocían y entre allegados a los trabajadores que se dirigían a la misma convocatoria, finalmente suspendida tras el accidente.

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En medio del pesar, mensajes de homenaje y acompañamiento a sus seres queridos comenzaron a hacer eco en las redes sociales. Desde la seccional Cutral Có del Movimiento Popular Neuquino (MPN) enviaron un mensaje a la esposa del trabajador. "Le mandamos un saludo muy sentido a nuestra compañera amiga Susana Nahuel. Nos enteramos con mucha tristeza del fallecimiento de su marido en el accidente y queremos acompañarte en este momento tan difícil", reza la publicación de Facebook de la sede partidaria.

Al día siguiente, el 1 de mayo, el día se tiñó nuevamente de luto con la muerte de una mujer en un vuelco sobre Ruta 6. La víctima tenía 27 años y fue identificada por sus familiares de Rincón de los Sauces.

Según consignó Bomberos Voluntarios de la localidad petrolera, el siniestro ocurrió antes del amanecer. "A las 06:06 hs se recibe un llamado por un accidente de tránsito sobre Ruta 6, frente al predio municipal", informaron desde la central 16.