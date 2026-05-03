Impactante vuelco en la Ruta 237: hay personas atrapadas y ya intervienen ambulancia y policía

Una camioneta terminó volcada en la banquina. Vecinos que circulaban por el lugar se detuvieron a asistir a los ocupantes. El estado de situación.

El vuelco se originó en la Ruta 237 entre Picún Leufú y El Chocón.

Un impresionante vuelco se registró este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 237, a la altura de la zona rural, cuando una camioneta perdió el control y terminó volcada sobre su techo en la banquina. El accidente ocurró entre Picún Leufú y Villa El Chocón.

Según información extraoficial de LM Neuquén , el vehículo se desplazaba por la ruta (en sentido hacia Neuquén capital) cuando por causas que aún se investigan terminó dando vuelta y quedando con las cuatro ruedas hacia arriba, a metros de la calzada.

Inmediatamente, personas que transitaban por el lugar se detuvieron para asistir a los ocupantes que permanecían atrapados entre los hierros del vehículo, tal como se puede observar en las imágenes del hecho.

Accidente Picun Leufu El vuelco se originó en el Ruta 237 cerca de Picún Leufú.

Rápidamente se hicieron presentes en el lugar una ambulancia y personal policial, quienes tomaron intervención para atender a los heridos y resguardar la zona del accidente.

Por el momento se desconoce la cantidad exacta de ocupantes, su estado de salud y las causas que provocaron el vuelco. Las autoridades trabajan en el lugar.

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