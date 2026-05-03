Inteligencia Artificial: ¿puede la tecnología crear un Estado más eficiente en Neuquén?

Tres referentes del sector público debatieron sobre los desafíos y oportunidades para agilizar los procesos de gestión pública en Neuquén. Qué hace falta para dar un nuevo paso.

Las herramientas de inteligencia artificial multiplican cada día sus alcances y ya se convirtieron en una realidad cotidiana para muchos ciudadanos de Neuquén. Entre el uso acrítico y una visión más responsable de los desafíos éticos que implica, esta tecnología promete revolucionar también a la gestión pública, pero requiere de un cambio de cultura laboral que sólo se consigue a largo plazo.

El pasado jueves, en el marco de la Experiencia Neuquén de los Encuentros 4.0 de Personal, referentes del gobierno provincial, municipal y de la Justicia reflexionaron sobre el grado de penetración de estas tecnologías en la gestión pública de la región y las oportunidades que aparecen para el Estado con las herramientas de automatización que podrían dar más lugar a la planificación estratégica en el sector público.

"No se trata sólo de traer tecnología sino de generar un cambio cultural en la forma de trabajar", aseguró Juan Manuel Morales, subsecretario de Industria y Modernización de la provincia, en relación a la importancia de que los agentes del gobierno se adecúen a estas herramientas para que cumplan una función de automatización que se traduzca en un objetivo concreto: ahorrar tiempo en tareas burocráticas para volcarlo a la planificación.

"En el Estado se producen muchos datos, pero cuesta responder al mismo ritmo que lo hacen las empresas o demanda la ciudadanía", dijo y agregó que, en el sector público, la falta de la competencia reduce la presión por aggiornarse con rapidez para adecuarse a los nuevos tiempos.

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"Lo más necesario hoy es aplicar la inteligencia artificial para el seguimiento de los expedientes, que ya se trabajan todos de forma digital", dijo y aclaró que en muchos casos se regulan por procedimientos administrativos antiguos. "De nada sirve diseñar un chatbot que responda consultas si después el ciudadano va a tener que hacer el trámite en una oficina, porque a ese chatbot no lo va a usar nadie", reveló.

Según detalló, el objetivo es conseguir que estas herramientas generen "un Estado proactivo pero invisibile, que no estorbe" y que pueda anticiparse a las demandas de la sociedad. Para eso, aclaró, hace falta un cambio de normativas internas y de cultura laboral "puertas adentro".

Para aplicar inteligencia artificial, la conectividad es el principal insumo. En ese sentido, destacó la inversión que hace el gobierno de la Provincia para extender las redes de fibra óptima y permitir la misma calidad de conexión en todas las localidades neuquinas. "Hoy, todas las rutas y los ductos se hacen pensando en la fibra óptica", aseguró.

La búsqueda de una ciudad inteligente

La Municipalidad de Neuquén, por su parte, piensa en la IA no sólo como una herramienta para estar más cerca de los vecinos u ordenar la ciudad, sino como una rama para diversificar la matriz económica de la región. De este modo, apostó a la creación de un Polo Científico Tecnológico que busca apalancar el desarrollo de las empresas de informática y la economía del conocimiento.

Leonardo Carod, secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, destacó los avances que hizo el gobierno local en la implementación de Inteligencia Artificial para beneficiar a los ciudadanos que, en muchos casos, llevan poco tiempo en la ciudad. "Neuquén recibe familias todos los días y muchos de ellos no saben dónde quedan las oficinas,", dijo y aclaró: "Hoy, el 91% de los trámites son digitales y tenemos a CAPI, un chatbot que recibe 70 mil consultas mensuales, y de ellas, el 87% se resuelven de forma automática con Inteligencia artificial", señaló.

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Pero, más allá de la atención al público, la inteligencia artificial es también una herramienta para ordenar la ciudad. Carod explicó los alcances del observatorio vial y la semaforización inteligente, que se basa en la instalación de sensores para medir y regular los tiempos de los semáforos en favor de un tránsito más ágil por las principales avenidas de la ciudad.

"Todos los días llegan a las ciudad más de 135 mil autos de otras ciudades y toda esa información se analiza en un centro de monitoreo", dijo Carod, que agregó que también buscan sumar tecnología al sistema COLE que, además de tener unidades 0km, tiene seguimiento satelital en tiempo real.

Justicia y tecnología: los avances llegan antes al mundo delicitivo

La asistenta de Vocalía en el Tribunal Superior de Justicia, Carla Pandolfi, también integró el panel y consideró que "de todos los poderes, el Poder Judicial es el más renuente a adoptar estas herramientas, por una cuestión de idiosincrasia y de la sensibilidad de la información que manejamos".

Sin embargo, consideró que la Justicia puede dar un paso adelante para modernizar los procesos administrativos y de atención al ciudadano a través de la incorporación de inteligencia artificial, incluso cuando ciertos procesos jurídicos mantengan estructuras más antiguas para garantizar el justo proceso.

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"Es importante aplicar tecnología con sentido, y no tecnología en sí misma", dijo y agregó que los procesos administrativos podrían mejorar con este tipo de herramientas. "Hay litigios que tienen que ser presenciales porque requiere de la presencia y la decisión de un juez, aunque sí hay procesos sin condena o de menor cuantía que en otros países ya se hacen con estas herramientas", afirmó.

Pandolfi adelantó que el Poder Judicial de Neuquén avanza en la implementación de Justina, un chatbot con inteligencia artificial que brinda información a la ciudadanía, mientras que se trabaja también en un sistema de evaluación automatizada de denuncias.,

Sin embargo, alertó que el mundo delicitivo incorporó mucho antes que la Justicia todo tipo de herramientas tecnológicas que, en muchos casos, son avanzadas y refinadas. "Es un punto para reflexionar y ver que hace falta migrar hacia la tecnología",dijo y aclaró que la Justicia no debe proponer un sistema similar a la distopía de Minority Report, con sentencias previas a los delitos, pero tampoco con el entramado laberíntico que proponía Franz Kafka en El Proceso.

Tecnología con responsabilidad

Desde distintas perspectivas, los tres referentes neuquinos reforzaron la importancia de acompañar el avance tecnológico con un cambio cultural dentro de las estructuras del Estado que responda a una demanda creciente de la ciudadanía.

Aunque consideraron que pensar en la gestión sin inteligencia artificial ya no es una opción, porque la tecnología logró atravesar cada ámbito de la vida, insistieron en hacer un uso responsable de estas herramientas, lejos de las tendencias y cercanas a una reflexión profunda sobre las necesidades reales en las que este tipo de innovación puede resolver un problema.