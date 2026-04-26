Inteligencia Artificial y productividad: el camino para acceder a empleos de calidad en Vaca Muerta

Darío Judzik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, detalló la importancia de adoptar nuevas herramientas para ser competitivos en un mercado laboral de alto valor.

Mientras se baten récords de producción en Vaca Muerta y las miradas de todo el país se posan en Neuquén, las visiones más lúcidas del escenario laboral encuentran una bifurcación de caminos en cuanto a las perspectivas del mercado de trabajo, entre los puestos más precarios y un sector de fuerte dinamismo y altos salarios. Conocer y sacar provecho de las últimas herramientas de tecnología e Inteligencia Artificial podría ser la clave para crecer en ese sendero de mayor potencial.

Durante su presentación en el HR Summit Norpatagonia organizado por la escuela de negocios Bizion y la consultora Randstad, el decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Darío Judzik, explicó que aquellos que visitan la región y comparan su realidad con la de unos años atrás pueden darse cuenta de una visible transformación empujada por el crecimiento económico asociado a Vaca Muerta.

"Atrás de ese crecimiento hay mucho más por venir todavía, hay mucho potencial", aseguró sobre un futuro que se avizora con más oportunidades para los que quieren insertarse en la industria del oil and gas, a contramano de una realidad que se ve en el plano nacional, con una reducción del poder adquisitivo del salario como consecuencia esperable de la desaceleración de la inflación que se notó en los últimos dos años.

Una ventana de oportunidad

Pese a que Neuquén muestra cifras optimistas en cuanto a la creación de trabajo registrado, Judnik recordó que esa no es la realidad para toda la población económicamente activa de la provincia. "Ahora bien, hay como una bifurcación de caminos. Hay uno de mucho dinamismo y mucha productividad y uno más tranquilo", dijo sobre las oportunidades que se presentan en la zona.

"Para subirse a la primera posibilidad al primer camino que es de mucho dinamismo, de productividad, de generación de empleo, de salarios más altos, hay que entender no solo cuáles son las oportunidades de inversión desde el punto de vista de las empresas, sino los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener mucha conciencia sobre las habilidades que necesitan para estar en las tareas y los trabajos que conducen a mayor productividad y a mayor dinamismo empresarial", aseguró.

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Judzik, que es doctor en Economía Aplicada y docente en la Di Tella, aclaró que, entre otras habilidades, una rápida adaptación a las nuevas herramientas que propone la tecnología, y especialmente la Inteligencia Artificial generativa, pueden ser la clave para insertarse en los puestos de mayor demanda y mejores escalas salariales.

Consideró que la tecnología impactará tanto en la producción de hidrocarburos como en los servicios, y en la cadena de valor asociada a Vaca Muerta. Para él, el éxito laboral depende de la adaptación a estos cambios.

"Las personas tienen que preguntarse cuál es el set de habilidades que yo tengo que tener para tomar inteligencia artificial y ser más productivo en mis tareas", aseguró en una entrevista con LM Neuquén.

Cómo posicionarse frente a la adopción de la Inteligencia Artificial

Judzik reflexionó sobre la necesidad de sentar una postura intermedia entre la visión de la IA generativa como una amenaza que llega para reducir los puestos laborales o como una solución mágica que resuelve todas las actividades laborales.

"La negación, no adoptarla, no usarla, no va a funcionar. No sirve porque te vas a quedar atrás, no vas a ser competitivos, va a venir otra persona que sí maneja esa tecnología y te va a pasar por delante", aseguró. Y añadió: "Pero el uso acrítico, de cualquiera manera o mal utilizada, tampoco sirve".

Por eso, convocó a los trabajadores a sentar una postura intermedia, que evite el uso excesivo o superficial de las IA, sin recurrir a una visión crítica de los resultados que genera.

"¿Dónde está el óptimo? ¿Dónde está la mayor performance en una cosa intermedia? Donde la adoptás para las tareas que es muy buena y el output o lo que te da el producto de la inteligencia artificial lo cuestionás, lo criticás, lo corregís y lo editás, no tomás un copy-paste directo", dijo y agregó que los modelos de lenguaje de las IA pueden ser útiles para reducir tiempos y ganar productividad al ocuparse de algunas tareas cotidianas del trabajador.

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Aunque hace algunos años se pensaba que las IA sólo podrían reemplazar tareas burocráticas o muy estructuradas, el avance de los modelos de lenguaje fue tal que hoy logran cumplir funciones desempeñadas por profesionales con títulos universitarios, con tareas de traducción, redacción o diseño.

"Las personas tienen que preguntarse cuál es el set de habilidades que yo tengo que tener para tomar inteligencia artificial y ser más productivo en mis tareas", recomendó.

Y agregó: "Si yo me quedo en el molde y no hago nada, soy más fácilmente sustituible que si yo aprendo, progreso y demuestro que tengo alta performance con utilización y con adopción de esas herramientas".

En ese contexto, mientras muchas empresas buscan incorporar herramientas de IA en sus procesos diarios, se abre una bisagra de oportunidad para los empleados. Pero, ¿cómo reinventarse en un mundo laboral que cambió por completo?

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"Lo primero es tomar un modelo de lenguaje, cualquiera que uno elija, y empezar a interactuar: dialogar, practicar, probar, tratar de generar presentaciones, tareas, resolver problemas, que te den un problema y tratar de resolverlo, probar cómo si le escribís distinto las cosas te da un resultado diferente", dijo Judzik y agregó: "En la experiencia y en el ejercicio, en el intercambio dialéctico con la inteligencia artificial, hay mucho para aprender".

"Está bien tomar cursos formales, es importante formarse, pero hay que tener experiencia fáctica en el terreno: probar, dialogar, equivocarse, probar de nuevo y tener como ese ejercicio, no tenerle miedo", agregó.