Tras horas cerrado, abrió Pino Hachado, pero piden circular con precaución por nieve, hielo y baja visibilidad

Vialidad Nacional informó que hay acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, además de nevadas y riesgo de caída de piedras.

Tras un inicio de jornada complicada por las condiciones climáticas , pasadas las 9, el Paso Internacional Pino Hachado comenzó sus actividades diarias. Durante las primeras horas de este miércoles, por el estado de la ruta en la zona cordillerana de Neuquén, Vialidad Nacional había informado que la circulación se encontraba interrumpida y se esperaba ver la evolución del pronóstico para tomar la medida de habilitar el tránsito binacional.

Desde el organismo nacional indicaron que a partir de las 10 estaría habilitado el paso a todo vehículo, pero con precaución. En este sentido, recordaron la obligatoriedad de portar cadenas.

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Esto marca una marcada evolución, de acuerdo con el comunicado oficial emitido a las 8:05, cuando anunciaron que el paso estaba intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada. Además, en el sector se estaban registrando nevadas y ya había presencia de animales sueltos y posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Es por ello que desde el organismo nacional habían pedido a los conductores "mantenerse informados antes de iniciar cualquier viaje hacia la zona de frontera y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Las condiciones pueden modificarse durante el día, por lo que se aguarda una nueva actualización a las 10".

La recomendación para quienes deban circular por rutas cordilleranas es hacerlo con extrema precaución, verificar el estado de los caminos y portar cadenas, especialmente ante la presencia de hielo, nieve o baja adherencia.

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Cardenal Samoré está habilitado, pero piden circular con precaución

A diferencia de Pino Hachado, el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque Vialidad Nacional advirtió que la circulación debe realizarse con precaución.

El parte emitido a las 7:40 indica que la calzada está mojada y que se espera aguanieve en cotas altas. También se registran bajas temperaturas, con posible formación de hielo en algunos sectores y baja adherencia.

Por ese motivo, se recomienda mantener una distancia prudente de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y circular a baja velocidad. En la zona trabaja personal de Vialidad Nacional y la portación de cadenas es obligatoria.