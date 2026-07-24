Temporada de Invierno 2026: movimiento récord en la Terminal de Ómnibus con 33 mil pasajeros diarios

El espacio municipal funcionó a plena capacidad y respondió con efectividad ante la alta demanda. Los destinos más elegidos.

La Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén ( ETON ) registró un intenso movimiento operacional durante estas semanas de receso escolar . En el marco del flujo de viajeros que transitó por la capital neuquina, más de 33.000 pasajeros pasaron por la terminal, operando un promedio diario de 150 servicios .

Esta cifra superó ampliamente los 100 servicios habituales de la operatoria cotidiana, impulsada tanto por el turismo recreativo como por el masivo regreso de estudiantes de los principales centros universitarios del país.

“Estamos en muy buenas condiciones en la terminal de ómnibus, hemos tenido un movimiento realmente muy bueno en la ciudad y con todo lo que afecta a las localidades aledañas”, destacó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, al hacer un balance de las dos semanas del período invernal.

El espacio municipal funcionó a plena capacidad y respondió con efectividad ante la alta demanda. El flujo constante de usuarios reflejó la consolidación de la ciudad como un punto estratégico de conectividad terrestre en la región.

En la última semana, se duplicaron las personas que pasaron por la ETON. Omar Novoa

Los números del transporte en la temporada invernal 2026

De acuerdo con las estimaciones preliminares elaboradas durante el desarrollo de la temporada invernal 2026, la distribución de pasajeros según el motivo de viaje indicó un 29% por temas personales, un 26% por turismo general, un 20% por viajes de egresados, un 18% por motivos familiares y un 7% por razones laborales.

A su vez, el 87% del movimiento total de usuarios se dio dentro de un contexto recreativo y de vacaciones.

Las tareas operativas demandaron un esfuerzo logístico adicional para mantener el estándar del predio. Además del traslado de pasajeros, la terminal garantizó la asistencia técnica a las unidades de larga distancia, ejecutando más de 500 servicios de limpieza de los vehículos que continuaban su travesía hacia la zona cordillerana.

“La terminal de ómnibus ha funcionado muy bien, hubo que reforzar servicios de limpieza, de seguridad y todo lo que implica las vacaciones de invierno en Neuquén”, resumió Espinosa.

Omar Novoa

Los destinos más buscados

En relación con la distribución de los destinos más requeridos por los usuarios, las estimaciones ubican a Buenos Aires a la cabeza con el 28% de los viajes, seguido por Bariloche con el 22%.

Mendoza ocupó el tercer puesto con el 16%, San Martín de los Andes con el 12%, Villa La Angostura con el 10%, Córdoba con el 7% y el interior de la provincia con el 5%.

Uno de los momentos con mayor emotividad en las plataformas fue el reencuentro de las familias con los jóvenes que cursan sus estudios universitarios en otras provincias. Ciudades como Córdoba, Buenos Aires y La Plata mostraron un flujo constante de ida y vuelta que movilizó las plataformas locales.

“Vimos ese abrazo constante que se da en las terminales con el regreso de nuestros estudiantes y seguramente este fin de semana veremos las despedidas”, expresó el funcionario al evaluar la dinámica estudiantil.

La intensidad en la circulación demandó la articulación permanente entre el municipio y las empresas de transporte. El escalonamiento de los recesos escolares a nivel nacional genera que la actividad continúe alta, ya que grandes centros urbanos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires iniciaron sus vacaciones de manera diferida para evitar la saturación de los sistemas de transporte.

Además, la conexión con los destinos de cordillera obligó a sumar unidades de refuerzo para cubrir la alta demanda hacia los centros de nieve de Neuquén y Río Negro. Al mismo tiempo, se afianzó la llegada de visitantes desde la región cuyana, principalmente de Mendoza y San Juan, consolidando un intercambio turístico positivo.

“El protagonismo en esta época es de la zona cordillerana, el interior de la provincia ha tenido un movimiento muy fuerte y las empresas han tenido que poner refuerzos”, concluyó Espinosa.

Las plataformas de la ETON sostuvieron también el funcionamiento regular de los servicios interurbanos con las localidades aledañas del área metropolitana, garantizando el traslado cotidiano de los trabajadores de la región.