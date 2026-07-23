Horror: tenía cáncer, la operaron por una confusión de pacientes y murió a los tres días

La mujer estaba internada esperando indicaciones sobre la continuidad de su tratamiento. Sin embargo, terminó en un quirófano.

El caso ocurrió en un hospital de Campinas, Brasil, donde Jandira Marina Dias Braga fue operada por una confusión de pacientes.

Un trágico hecho que terminó con la muerte de una mujer en un hospital fue denunciado ante la Justicia. La familia de la victima afirmó que en medio de su tratamiento por cáncer, terminó siendo operada en el quirófano por una confusión con otro paciente.

Según informaron los medios locales, Jandira Marina Dias Braga ingresó a un hospital de Campinas, en Brasil, para recibir atención por una obstrucción intestinal relacionada con un cáncer.

La mujer tenía 76 años y esperaba indicaciones sobre la continuidad de su tratamiento. Sin embargo, terminó en un quirófano por una confusión y murió.

La intervención se realizó el 8 de junio. Allí fue cuando los profesionales sometieron a la paciente a una gastrostomía endoscópica que estaba programada para otra persona.

El personal descubrió el error médico después de terminar el procedimiento. Jandira murió tres días más tarde, luego de sufrir un rápido deterioro. Su familia denunció una posible negligencia médica y pidió que se investigue la responsabilidad de los profesionales involucrados.

Una cirugía por error y un trágico final

Jandira fue internada por una obstrucción intestinal provocada por el cáncer de colon. Sus familiares esperaban conocer el plan médico y las condiciones para comenzar un tratamiento con quimioterapia.

La familia de la mujer fallecida en Brasil denunció negligencia médica y exigió que se investigue a los responsables.

La paciente padeció la misma enfermedad 12 años antes. En esta oportunidad, los médicos le comunicaron a la familia que podría recibir tratamiento y mantener una vida normal. Poco después, la trasladaron al quirófano sin brindar explicaciones precisas a sus allegados.

La mujer fue sometida a una gastrostomía endoscópica, un procedimiento destinado a colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago. La operación equivocada duró unos 35 minutos.

Cuando terminó la cirugía, los profesionales comprobaron una confusión de pacientes. La intervención correspondía a otra persona, que todavía permanecía en una habitación a la espera de ser atendida.

La nieta de Jandira relató que las autoridades convocaron a la familia para explicar lo ocurrido. Durante esa reunión, admitieron que la paciente brasileña entró al quirófano en lugar de la persona que tenía asignado el procedimiento.

El hospital sostuvo después que la intervención produjo un supuesto beneficio clínico, porque permitió drenar líquidos acumulados debido a la obstrucción. También afirmó que la cirugía no modificó el pronóstico de la mujer.

El deterioro después de la operación

El estado de Jandira Marina empeoró durante el día posterior a la cirugía. La paciente presentó taquicardia, confusión mental y signos compatibles con un cuadro de sepsis. Los registros médicos también indicaron hipotensión, menor saturación de oxígeno y alteraciones del ritmo cardíaco.

La familia denunció que la mujer comenzó a expulsar un líquido con apariencia de materia fecal y vómito. Ante esas complicaciones, los profesionales ordenaron su traslado a terapia intensiva. El cuadro continuó deteriorándose.

La mujer murió durante la tarde del 11 de junio, tres días después de la cirugía errónea y abrió nuevos interrogantes sobre las decisiones tomadas dentro del centro de salud.

La familia de Jandira considera que existe una relación entre el procedimiento y el empeoramiento posterior. Los allegados también cuestionan el argumento del hospital, que presentó la gastrostomía como una medida beneficiosa pese a reconocer el error de identificación.

En esta complicada situación reclamaron medidas contra los responsables del error hospitalario. También buscan establecer cómo una mujer pudo ser trasladada, preparada y operada sin que ningún integrante del equipo advirtiera que se trataba de la persona equivocada.