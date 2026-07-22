Impactante vuelco de un auto que perdió el control en Ruta 7: el conductor sufrió heridas

Un auto Ford Ka despistó sobre la Ruta N°7 cuando transitaba por la mano Centenario-Neuquén. El conductor fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

El conductor del vehículo explicó que intentó activar el desempañador y se despistó.

Un impactante siniestro se registró la noche del martes, debido a un Ford Ka que despistó cuando transitaba por la Ruta 7 y volcó a la altura del Picadero. El vehículo transitaba por la mano Centenario- Neuquén cuando el conductor perdió el control del auto y comenzó a dar tumbos hasta quedar nuevamente colocado sobre sus cuatro ruedas. El único ocupante del auto sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

El incidente vial sucedió en un contexto de intensas lloviznas y baja visibilidad , sumado al escenario nocturno y ausencia de luz natural. El vehículo se desvió de la Ruta 7, dio al menos tres tumbos y cayó al costado de la banquina, donde quedó estabilizado de nuevo sobre las cuatro ruedas.

Según la filmación de una cámara de seguridad, el video refleja cómo fue la mecánica de accidente . Las imágenes muestran cómo el rodado intentó adelantar a una Renault Kangoo y luego termina despistando, lo que provocó que el auto de tres tumbos y quede en el lateral derecho de la calzada.

El conductor y único ocupante de auto, un hombre de 34 años sufrió varios golpes y el hecho de que llevara cinturón de seguridad resultó clave para salvar su vida. Según informó el medio local Centenario Digital, el joven fue asistido por Bomberos Voluntarios que lo inmovilizaron y posteriormente fue trasladado en ambulancia por los equipos de emergencia del Hospital Natalio Burd.

El vehículo sufrió importantes daños materiales en el techo y tren delantero.

El personal médico informó que el joven sufrió una disminución de la presión arterial al momento del traslado, sin embargo las autoridades no comunicaron el parte médico oficial ni la evolución de su estado de salud.

El conductor sufrió heridas y fue trasladado al hospital Natalio Burd

El hombre se encontraba consciente al momento de traslado y expresó que al momento de realizar la maniobra que derivó en el incidente, intentó activar el desempañador y por eso se distrajo, lo que provocó el vuelco.

El conductor sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Natalio Burd.

Durante los primeros momentos del siniestro, llegaron los efectivos policiales de la Comisaría Quinta, quienes alertaron tanto a los bomberos como a los equipos de emergencia del hospital local. Los efectivos de Tránsito Villa Obrera realizaron mediciones y verificaron la documentación obligatoria.

Los primeros en acudir al lugar fueron los efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario.

Apenas ocurrió el vuelco, una pareja y un niño que transitaban por el lugar detuvieron su marcha para asistir al conductor y resguardar las pertenencias que habían quedado esparcidas por la banquina. El Ford Ka sufrió importantes daños materiales, con severas deformaciones en el techo, el frente y el lateral izquierdo del vehículo.