El chofer del micro que volcó en Ruta 7 caminó un kilómetro herido para pedir ayuda: qué se sabe del accidente

El colectivo llevaba 20 pasajeros cuando cayó desde un puente. Cuáles son las sospechas sobre la casusa del violento accidente.

Las primeras informaciones aseguran que el micro cayó unos 6 metros por un barranco.

En la madrugada de este viernes se registró un violento accidente que tuvo como protagonista un colectivo de larga distancia, que volcó y cayó por un puente en la Ruta 7 dejando decenas de heridos.

Fuentes policiales confirmaron que el micro pertenece a la empresa Vía TAC, y viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Avellaneda.

El episodio sucedió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 135 en el puente del arroyo La Guardia, apenas cruzando Carmen de Areco. Las primeras informaciones aseguran que el micro despistó, perdió el control y cayó unos 6 metros por un barranco.

El colectivo volcó y cayó por un barranco cuando llevaba 20 pasajeros

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, se confirmó que los pasajeros fueron retirados del micro por bomberos voluntarios y personal policial.

Los heridos fueron llevados al hospital local de Areco. Los pasajeros fueron retirados del vehículo y recibieron asistencia inmediata por parte de los Las tareas de rescate y evacuación se desarrollaron en coordinación con la Policía Vial de San Andrés de Giles y el equipo de Corredores Viales.

Fabián Maira, jefe de Defensa Civil de San Antonio de Areco, dijo al medio Sincope Noticias que en total hubo 20 heridos, incluidos los choferes, y que 19 de ellos fueron trasladados al hospital de esa localidad bonaerense. Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un centro médico.

“Por suerte no se tuvo que lamentar víctimas fatales. Trabajaron los bomberos en retirar a una mujer de más edad, que tenía el brazo aprisionado, para rescatarla más rápido”, agregó.

El accidente ocurrió en medio de un temporal

Las autoridades trabajan en el lugar para restablecer la circulación y determinar las causas del accidente, que aún se encuentran bajo investigación.

Pero el incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.

“Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, dijo Maximiliano, un pasajero del micro, a TN.

Adrián Bustamante circulaba por la ruta cuando vio a un hombre caminando con dificultad al costado del camino. Era uno de los choferes del micro que minutos antes había volcado y caído desde un puente en Carmen de Areco.

Bustamante relató que el conductor, pese a estar gravemente herido, había logrado recorrer alrededor de un kilómetro y medio para pedir ayuda para los pasajeros y para su compañero, que permanecía en el vehículo.

"Se me acercó caminando, rengo. Me dijo que tenía el brazo quebrado y la pierna con dificultad", dijo. En es momento el chofer le indicó que el colectivo había volcado unos metros más atrás, cuando cruzaba un puente en medio de las intensas lluvias, el viento y el granizo que azotaban la zona.

"Me dijo que más o menos un kilómetro y medio atrás había volcado el micro con todos los pasajeros y con el compañero de él arriba", señaló.