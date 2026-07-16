Un pistolero prófugo de la justicia neuquina cayó preso tras un fortuito incidente

El delincuente atrapado debe enfrentar un juicio por tentativa de homicidio. Se había cortado la tobillera y era buscado desde enero. Apareció en el hospital de Cipolletti.

Un escurridizo pistolero neuquino que fue acusado el año pasado por una salvaje balacera en el barrio Gran Neuquén había desaparecido del mapa luego de que se cortó la tobillera electrónica. El incidente ocurrió el 8 de enero de este año y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se pidió su inmediata captura debido a que debía ser juzgado por el delito de tentativa de homicidio.

Más allá de los esfuerzos del Grupo de Recaptura y otras divisiones de la Policía neuquina, el delincuente, identificado por sus iniciales como C.A.M., no podía ser ubicado aunque existía la presunción de que permanecía en la región.

Efectivamente, el sospechoso seguía en la zona y ligado a hechos delictivos. En circunstancias que se desconocen, el joven neuquino fue baleado en una pierna y se presentó en el hospital Pedro Moguillansky de la vecina ciudad de Cipolletti para requerir asistencia.

Debido a que no desconocía su situación de prófugo de la justicia de Neuquén, el pistolero se las arregló para brindar datos falsos y desorientar a las autoridades médicas. De igual modo, como intervino de forma rápida el personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti, se pidió el auxilio de la Brigada de Investigaciones y lograron identificar al pícaro herido.

Apenas se conoció su verdadera identidad, el prófugo quedo detenido, a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Cuarta Circunscripción judicial.

Audiencia en la vecina ciudad de Cipolletti

Este miércoles, la fiscal de feria Eugenia Vallejos detalló en una audiencia que el detenido está imputado por un hecho ocurrido en junio de 2025 en el barrio Gran Neuquén. En esa ocasión, el hombre disparó al menos diez veces contra un grupo de personas, lo que provocó heridas a tres de ellas: en la cabeza, un brazo y una pierna.

Por este caso, la justicia neuquina ya le había formulado cargos y ordenado su prisión preventiva en un domicilio, bajo el control de una tobillera electrónica. Sin embargo, el 8 de enero, el dispositivo se apagó y, tras un allanamiento en su vivienda, las autoridades policiales confirmaron que el sospechoso se había escapado.

Durante la audiencia, la fiscal formalizó la solicitud de la justicia neuquina para efectivizar el traslado inmediato del imputado. El defensor oficial Horacio Briges Doyhenart no presentó objeciones y prestó su conformidad para acelerar el trámite de extradición interprovincial.

Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín hizo lugar al trámite y autorizó el traslado del detenido. El procedimiento se ejecutó de forma expedita para que las autoridades policiales y judiciales de Neuquén asuman la custodia del imputado y continúen con la investigación.

Un salvaje ataque a balazos contra tres hombres

El pistolero está imputado por un ataque a balazos que protagonizó junto a un cómplice. Luego de llegar en una moto a la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros de entre su ropa y efectuó múltiples disparos contra tres hombres que estaban en la vereda. “Al menos fueron diez disparos”, precisó en su momento la asistente letrada Carolina Gutiérrez.