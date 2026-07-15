El estremecedor relato de la mujer del pasajero succionado por la ventanilla de un avión

Dijo que su marido permanece gravemente herido y no recuerda lo ocurrido. Contó cómo logró sujetarlo: “Pensábamos que se estrellaba”.

Tras el impactante accidente ocurrido a bordo de un avión de Ryanair , donde una v entanilla se desprendió en pleno vuelo y succionó a un pasajero , habló la esposa que lo salvó gracias a su rápida intervención.

Svetlana Grkovi tomó una decisión en décimas de segundo: aferrarse a las piernas de su marido mientras la mitad de su cuerpo colgaba fuera de un Boeing 737-800 de Ryanair a miles de metros de altura.

El accidente ocurrió el viernes pasado, cuando una v entanilla de la aeronave se desprendió en pleno vuelo poco después del despegue desde Tesalónica, en Grecia , con destino a Memmingen , Alemania , y el pasajero sentado junto a ella, Ljubiša Karovi , de 61 años, fue succionado hacia el exterior por la descompresión explosiva de la cabina.

El estremecedor relato

“Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: ‘Si morimos, morimos juntos’”, declaró Grkovi al medio serbio Nova.

Svetlana Grkovi, la mujer del hombre que casi muere en un avión de Ryanair.

Durante una entrevista a le emisora pública griega ERT, Grkovi dijo que su marido llegó a estar “fuera hasta el pecho” durante aproximadamente dos minutos. El cinturón de seguridad, que Karovi llevaba abrochado, fue el factor que permitió a los demás pasajeros mantenerlo sujeto mientras su cabeza y hombros quedaban expuestos al exterior.

“La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo sujetábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos”, describió Grkovi a ERT. Un intento de taponar el hueco con una maleta no sirvió de nada: “Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió succionada”, añadió.

El testimonio de los pasajeros que estaban en el avión

Grkovi describe el momento del impacto como una explosión: “Parecía que parte del motor del avión se había desprendido”. Otros pasajeros a bordo también relatan haber escuchado una detonación.

Christina, otra viajera, declaró a Radio Tesalónica que “enseguida nos dimos cuenta de que se había producido una descompresión. Se oían gritos... por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia”.

Sofía, otra pasajera citada por el mismo medio, es más directa: “Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar. El hombre herido sangraba y perdió el conocimiento varias veces, probablemente por la falta de oxígeno y el shock”.

Así quedó el asiento y la ventanilla rota tras el incidente.

Así fue el accidente

Mientras el avión se dirigía a la ciudad de Memmingen, Alemania, cuando repentinamente se rompió una ventanilla y succionó parcialmente a un pasajero al exterior.

El suceso ocurrió pocos minutos después del despegue, generando preocupación entre los viajeros y la tripulación.

Tras el incidente el avión de Ryanair tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto de Tesalónica, Grecia, desde donde había despegado.

La salud del pasajero herido

Tras el aterrizaje de emergencia, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario General AHEPA de Tesalónica y su estado no era de riesgo vital, aunque el consulado serbio indica que los médicos aún determinaban el alcance de sus lesiones. Grkovi precisa que su marido tiene quemaduras, una mano con heridas graves y no recuerda nada de lo sucedido.

“Para mí es importante que esté vivo. Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar”, dice a ERT. “Yo también estoy en un estado psicológico muy delicado. Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara”, describió la mujer de la víctima.