La fiscalía sostuvo que aún existe riesgo de fuga, entorpecimiento del proceso y peligro para la víctima.

Dos hombres llevaron a una joven por la fuerza a una casa y abusaron de ella: seguirán presos.

Dos hombres acusados de llevar por la fuerza a una mujer hasta una vivienda y abusar sexualmente de ella en la ciudad de Neuquén continuarán detenidos. La Justicia resolvió prorrogar por otros dos meses la prisión preventiva mientras la causa avanza hacia una instancia previa al juicio.

La medida alcanza a C.N.C. y J.G.A., quienes están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 13 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia, el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Faustino Zabala, solicitó que los acusados permanecieran detenidos durante tres meses más. El funcionario explicó que ya fue establecida la fecha de la audiencia de control de acusación, una etapa en la que se analizarán las pruebas reunidas y se definirá si el caso queda en condiciones de avanzar a juicio.

Además, aseguró que continúan vigentes los riesgos que habían sido considerados al momento de ordenar la prisión preventiva. Entre ellos, mencionó el peligro de fuga por falta de sometimiento al proceso, la posibilidad de que los acusados entorpezcan el avance de la investigación y la necesidad de garantizar la protección de la víctima.

La defensa no se opuso a que ambos hombres continuaran detenidos, aunque cuestionó el plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Por ese motivo, pidió que la medida cautelar fuera prorrogada por dos meses.

Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, la jueza de garantías Carina Álvarez aceptó el planteo de la defensa en relación con el plazo y resolvió extender la prisión preventiva por otros dos meses.

El encuentro en la calle y el traslado a la vivienda

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en una casa ubicada en un barrio de la capital neuquina.

Según la hipótesis presentada por la fiscalía, la mujer había salido de su vivienda para comprar cervezas. Durante el trayecto se encontró con J.G.A., un vecino al que conocía y con quien comenzó a conversar.

El acusado estaba en la calle acompañado por C.N.C. y por otro hombre que hasta el momento no pudo ser identificado. En ese contexto, el grupo compartió bebidas alcohólicas.

Siempre de acuerdo con la acusación, en un determinado momento los hombres tomaron a la mujer por la fuerza y la llevaron hasta una vivienda cercana. Una vez dentro de la casa, habrían cometido los abusos sexuales que dieron origen a la investigación. La víctima logró posteriormente retirarse del domicilio por sus propios medios y pedir ayuda.

Sebastián Fariña Petersen

La causa se acerca a una instancia clave

Los acusados habían sido imputados durante una audiencia anterior por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

J.G.A. fue acusado en carácter de autor, mientras que C.N.C. fue señalado como partícipe necesario.

Con la extensión de la prisión preventiva, ambos permanecerán detenidos durante los próximos dos meses. En ese período se realizará la audiencia de control de acusación, paso previo al juicio.