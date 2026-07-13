Jardín 31: aguardan respuesta a impugnación extraordinaria pero antes harán otra audiencia

Mientras el profesor de música ya condenado cumple prisión domiciliaria, se deberá realizar otro trámite en un corto plazo de tiempo. Se habilitó la feria para su desarrollo.

En plena feria judicial, está prevista realizar otra audiencia por el Jardín 31 para analizar los plazos procesales.

La causa por los abusos sufridos por niñas y niños que concurrían al Jardín 31 de esta capital tendrá un capítulo más la semana que viene, con una audiencia que no se pudo realizar días atrás. Mientras tanto, el profesor de música condenado permanece cumpliendo prisión domiciliaria.

Más allá de tratarse de una causa compleja, los plazos ya se encuentran en el límite y la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la querella y la defensa tuvieron que acordar una suspensión de los plazos procesales. De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial provincial , la medida fue solicitada por la defensa al no poder ser parte de una audiencia presencial.

La jueza de garantías Carina Álvarez aceptó el pedido y suspendió los plazos hasta el próximo 23 de julio, donde está previsto que las partes discutan el tema de los plazos procesales.

Según se establece en el Código Procesal Penal de Neuquén, los procesos penales no pueden extenderse por más de 3 años y en causas complejas pueden extenderse hasta 4 años. La formulación de cargos y el inicio formal de este caso se realizó el 6 de julio de 2022, fecha en la que fue declarada causa compleja debido a la pluralidad de víctimas.

El fallo del Tribunal de Impugnación se conocerá en febrero de 2026. Claudio Espinoza

El 12 de noviembre de 2024 el acusado fue declarado por un jurado popular responsable por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y nueve hechos de abuso sexual simple. En todos los casos la calificación se encuentra agravada por ser el imputado encargado de la educación de las víctimas. En febrero de 2025 se le impuso la pena de 18 años de prisión efectiva.

Impugnación confirmó la condena

La sentencia y la pena que recayeron en el docente fueron confirmadas por el Tribunal de Impugnación en febrero de este año, luego de las audiencias llevadas adelante entre el 10 y el 17 de diciembre de 2025.

El 9 de abril la defensa del condenado presentó la impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) que aún no se expidió.

Claudio Espinoza

La sentencia no se encuentra firme y de acuerdo a la respuesta del TSJ, la defensa tendrá otra instancia superior si es que no logra una respuesta a su favor.

Un reclamo de una mayor pena de prisión

Hasta el momento, las partes intervinientes mostraron opiniones muy disímiles sobre algunos aspectos. Por ejemplo, en la impugnación inicial, la defensoría del Niño mostró su intención de que el profesor condenado cumpla una pena de prisión más abultada. “Le solicitamos al Tribunal de Impugnación que rechace todos los agravios enunciados por la Defensa, el que pretende descalificar el veredicto del jurado popular, y eleve la pena impuesta a 25 años de prisión”, remarcó Natalia Stornini.

Y agregó, enfáticamente: “Entendemos que cuando el Tribunal escuche los testimonios de las víctimas y los testigos que transitaron al momento del juicio y tenga cabal dimensión de lo que los jurados populares vieron y escucharon durante el juicio, llegarán al pleno convencimiento de la responsabilidad del imputado, como así también de que la pena impuesta (de 18 años) resulta irrazonable e invisibiliza el daño ocasionado a las víctimas”.