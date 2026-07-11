Gran operativo en Neuquén y Plottier: atraparon a un hombre muy peligroso con varios pedidos de captura

La investigación inició por el robo a una panadería de Plottier. Durante los operativos se secuestraron estupefacientes, un auto con irregularidades y prendas de vestir.

Se realizaron dos allanamientos en simultáneo, uno en el barrio Huilliches de Neuquén capital y otro en Plottier.

La Policía del Neuquén llevó adelante dos allanamientos en simultáneo en Neuquén capital y Plottier durante el viernes 10 de julio a la tarde, en el marco de una causa por robo calificado que sufrió una panadería días atrás. En el operativo, un hombre fue detenido como presunto autor del robo.

Además, los agentes secuestraron sustancias ilícitas, un vehículo que presentaba irregularidades y prendas de vestir, presuntamente utilizadas durante el asalto. El sospechoso registraba seis pedidos de captura vigentes , según informaron fuentes policiales.

La investigación fue impulsada por la Oficina de Investigaciones Zona Centro a partir de una denuncia de robo que sufrió un comercio del rubro panadería. Según indica la denuncia, dos hombres ingresaron al local y amenazaron a las empleadas con un arma de fuego para que entregue la recaudación del local. Las trabajadoras, asustadas por la situación le entregaron una bolsa con dinero en efectivo.

Posteriormente, los hombres se dieron a la fuga. A partir de los análisis de registros fílmicos y diversas tareas de investigación, lograron reconstruir el trayecto de los delincuentes, y pudieron identificar posibles domicilios vinculados con la causa y obtener las correspondientes órdenes judiciales.

Los agentes secuestraron un vehículo con algunas irregularidades en su dominio.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle 1 de Mayo, entre 2 de Abril y Combate de San Lorenzo, en el barrio Huilliches de la ciudad de Neuquén. El segundo operativo tuvo lugar en una casa del sector Barda Roja, en la zona este de Plottier.

Durante los allanamientos se secuestraron drogas, prendas de vestir y un auto

Las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Comisaría Tercera y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro, con la colaboración de efectivos de la UESPO, el Departamento Seguridad Metropolitana, la División Antinarcóticos y el Departamento Sustracción Automotores.

Durante uno de los allanamientos también intervino la División Antinarcóticos.

Como resultado de los procedimientos, los agentes demoraron a un hombre señalado como presunto autor del hecho, quien además registraba seis pedidos de captura vigente por otros ilícitos. Además, se llevó adelante el secuestro de diversos elementos de interés para la causa como prendas de vestir y otros objetos presuntamente utilizados durante el robo.

El hombre detenido registrada seis pedidos de captura vigentes

Durante uno de los allanamientos también intervino la División Antinarcóticos, que incautó dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Además, los efectivos secuestraron un vehículo que presentaba aparentes adulteraciones en sus dominios. El rodado será sometido a pericias por parte del Departamento Sustracción Automotores, para determinar su origen y situación registral, mientras la investigación continúa para establecer si existen más personas involucradas en el asalto.