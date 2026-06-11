Tenía pedido de captura en Bahía Blanca y fue atrapado por la policía de Neuquén

El acusado debía cumplir una condena por robo en la provincia de Buenos Aires.

La Policía de la provincia de Neuquén logró la recaptura de un hombre que registraba un pedido de detención vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca, en el marco de una causa vinculada a un robo simple.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Recaptura de Evadidos de la Dirección Delitos Neuquén.

De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad, la intervención comenzó tras un requerimiento realizado por la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos de Neuquén, que solicitó colaboración para localizar al prófugo.

A partir de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron determinar que el hombre había abandonado un domicilio ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde residía anteriormente.

Policia Neuquen Generica

Dónde fue encontrado el hombre

La pesquisa permitió establecer que el prófugo se encontraba en una chacra de la provincia de Río Negro. Con esa información, se coordinó un operativo conjunto entre la División Recaptura de Evadidos y personal de la División Administrativa y Fuerza Pública, que culminó con la aprehensión del requerido.

El procedimiento se realizó sin que se registraran incidentes y el hombre quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Debía cumplir una condena de prisión efectiva

El detenido debía cumplir una condena de un mes de prisión efectiva luego de incumplir tareas comunitarias no remuneradas que habían sido impuestas como parte de una resolución judicial relacionada con una causa por robo simple.

Tras la recaptura, tomó intervención la Oficina de Ejecución Penal de Neuquén, que dispuso su alojamiento en una dependencia policial mientras se realizan las actuaciones necesarias para concretar su traslado.

Las autoridades indicaron que se encuentran en marcha los trámites correspondientes para su extradición hacia la jurisdicción que lo requería, donde deberá cumplir la pena ordenada por la Justicia bonaerense.

La detención forma parte de las tareas permanentes que lleva adelante la Policía neuquina para localizar y poner a disposición de la Justicia a personas con pedidos de captura o detención vigentes en distintas provincias del país.

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Cayó un prófugo con pedido de captura tras un robo en una vivienda

Un violento robo en un domicilio del sur de la provincia de Neuquén terminó con cuatro hombres detenidos, entre ellos un prófugo con pedido de captura vigente.

El rápido operativo de la Policía permitió identificar a los sospechosos pocas horas después del hecho.

El episodio se registró durante la mañana del martes 5 de mayo en una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Inacayal en la localidad de Villa La Angostura cuando dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a una vivienda.

Una vez en el interior del domicilio, los ladrones realizaron amenazas verbales y redujeron a la dueña, una mujer mayor de edad. Los autores del hecho sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos un televisor tipo Smart, una tablet y un teléfono celular.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 28° de la localidad cordillerana y rápidamente el personal inició tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Como resultado, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos en el marco de la causa.