Bajo una intensa lluvia, una camioneta protagonizó un vuelco en la Ruta 67

El siniestro vial tuvo lugar en horas de la noche de este domingo, en la denominada Ruta del Petróleo. No hay heridos tras el impacto.

Una camioneta protagonizó un vuelco, en la noche de este domingo, cuando transitaba por la Ruta 67 bajo una intensa lluvia. Las primeras informaciones dan cuenta que no se registraron lesionados entre sus ocupantes.

El accidente de tránsito tuvo lugar pasadas las 21 del domingo, en la denominada “Ruta del Petróleo” dentro del ejido de Vista Alegre. Ocurrió dentro un horario en el que la lluvia arreciaba con una intensidad creciente.

La camioneta Volkswagen Amarok quedó tras el impacto volcado sobre su lateral derecho a un costado de la cinta asfáltica. Se desconoce si intervinieron terceros en el siniestro vial.

Según publicó el portal Centenario Digital, afortunadamente, los ocupantes del vehículo resultaron prácticamente ilesos, no presentaron heridas de consideración. Sólo se registraron importantes daños materiales en el sector frontal y en el techo de la camioneta.

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre. Asimismo, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario fue alertado sobre el accidente, aunque finalmente no se requirió su presencia en el lugar debido a que no había personas atrapadas en el habitáculo ni existía riesgo de incendio.

Fuerte choque en la Ruta del Petróleo

Dos camionetas petroleras chocaron hace poco más de una semana en el sector clave de Vaca Muerta ubicado en la llamada "Ruta del Petróleo", cerca de la rotonda de acceso cercana a la Bajada del Maida y la Autovía Norte. Una mujer fue trasladada en grave estado al hospital Castro Rendón.

Vaca Muerta News

El siniestro ocurrió a las 6:20 del pasado 17 de julio en la entrada a unos 5 kilómetros de la rotonda de Pluspetrol, en la zona de la meseta ocupada recientemente por la empresa Halliburton. Los protagonistas fueron los conductores de una Kangoo gris y una pick up 4x4 blanca.

Según la información a la que accedió LM Neuquén, brindaron atención a un total de ocho ocupantes, de los cuales siete presentaban lesiones de distinto carácter y tuvieron que ser hospitalizados.

El subcomisario Patricio Rematal señaló, en declaraciones radiales, que la totalidad de cinco personas que se trasladaban en el utiliario resultaron lesionadas. Como evidencian las imágenes de los destrozos provocados en el impacto de la pick up sobre la puerta izquierda del utilitario.

De esta manera, la conductora de la Kangoo de 53 años resultó con un cuadro de salud más grave. Tenía múltiples lesiones y por este motivo fue trasladada de urgencia en ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón.

Quedó con las cuatro ruedas invertidas

La llamada Ruta del Petróleo también fue escenario hace poco más de un mes del vuelco protagonizado también por una camioneta, en este caso una Ford Ranger, en la zona de la rotonda conocida como "Río Neuquén". El hecho se registró el pasado 15 de junio a las 6 de la mañana, día feriado, en el tramo sin iluminación donde dos semanas atrás ya hubo un siniestro similar.

La pickup particular color blanca, conducida por un hombre de unos 51 años, con domicilio en China Muerta, despistó, salió de la calzada y terminó volcada con sus cuatro ruedas en el aire.

Si bien no fueron informadas lesiones graves, el conductor y único ocupante fue asistido por una ambulancia de la firma Emergencias.

Según lo consignado, luego del vuelco logró salir por sus propios medios hasta que personal policial de la Comisaría 49 arribó al lugar seguido de Bomberos Voluntarios de Centenario.