El accidente ocurrió en la rotonda conocida como "Río Neuquén". El conductor fue asistido por personal de salud, policía y Bomberos Voluntarios de Centenario.

Grave vuelco de una camioneta en la Ruta 51 y la Ruta del Petróleo

Una camioneta Ford Ranger sufrió un fuerte vuelco en la zona de la rotonda conocida como "Río Neuquén" que une con la Ruta 67, también llamada Ruta del Petróleo . El hecho se registró este lunes a las 6 de la mañana, día feriado, en el tramo sin iluminación donde dos semanas atrás ya hubo un siniestro similar.

De acuerdo a la información de Centenario Digital, la pickup particular color blanca, conducida por un hombre de unos 51 años, con domicilio en China Muerta, despistó, salió de la calzada y terminó volcada con sus cuatro ruedas en el aire.

Si bien no fueron informadas lesiones graves, el conductor y único ocupante fue asistido por una ambulancia de la firma Emergencias.

vuelco camioneta ruta 51 y ruta del petroleo

Según lo consignado, luego del vuelco logró salir por sus propios medios hasta que personal policial de la Comisaría 49 arribó al lugar seguido de Bomberos Voluntarios de Centenario.

Ruta 51: un herido tras un vuelco en la rotonda río Neuquén

Como antecedente de accidentes de tránsito en la Ruta 51, puntualmente en la rotonda conocida como "río Neuquén" se registró el 26 de mayo a las 5:15, el fuerte vuelco de un Peugeot 308 blanco conducido por un hombre de 49 años. Luego de perder el control de su vehículo terminó volcando en una de las banquinas laterales de la calzada.

El siniestro se produjo cuando el conductor, que se desplazaba en dirección a Centenario, ingresó al sector de la rotonda sin lograr maniobrar correctamente.

El subcomisario Damián Jorquera, a cargo de la División Tránsito de Villa Obrera, confirmó que el hombre fue asistido en el lugar por personal médico, aunque no presentó heridas de gravedad. “Se encuentra con la rotonda, pierde el control y termina volcando. Gracias a Dios, llevaba el cinturón colocado”, destacó en declaraciones radiales el jefe policial.

Vuelco en la Ruta 51 -lunes 26 de mayo 2025-.jpg

La peligrosidad de la Ruta 51

Quien también se refirió al hecho fue el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, quien lamentó que este tipo de siniestros se haya vuelto frecuente en la zona. En una entrevista brindada LU5, Álvarez expresó su preocupación por la falta de prevención y la escasa señalización en el tramo.

“La verdad que cuando hablamos de hechos de tránsito, sobre todo cuando hay personas heridas o fallecidas, es complicado y triste. Esta es una zona que lamentablemente todos los días nos da novedades. Muchos automovilistas no advierten la presencia de la rotonda por falta de iluminación o no respetan la velocidad para ingresar a ella”, sostuvo el jefe del cuartel.

El vuelco de este lunes ocurrió en condiciones de escasa visibilidad, ya que aún no había amanecido. Es decir, el hecho sucedió aún en penumbras, lo que podría haber contribuido a que el conductor no advirtiera a tiempo la presencia de la rotonda.

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El hombre que manejaba el vehículo, único ocupante del rodado, logró salir por sus propios medios y fue trasladado al hospital local por precaución.

Dio varios tumbos

Álvarez detalló que, por el tipo de daños visibles, el automóvil “debió haber dado varios tumbos antes de quedar con el techo apoyado”, lo que refuerza la necesidad de realizar una evaluación médica más allá de la aparente levedad de las lesiones.

La rotonda Río Neuquén se ha convertido en un punto crítico de la Ruta 51. Su proximidad a zonas petroleras genera un tránsito constante de vehículos, muchos de ellos pesados, y su diseño, sumado a la falta de iluminación y señalización adecuada, ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un factor de riesgo. La larga recta que precede la rotonda, tanto desde Vista Alegre como desde San Patricio del Chañar, contribuye a que los conductores mantengan altas velocidades hasta el último momento.

“Es una ruta muy rápida. Muchos vienen a gran velocidad, confiados, y no disminuyen al acercarse a la rotonda. Más aún si no son de la zona y no la conocen”, advirtió Álvarez.