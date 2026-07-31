Gastaron más de $2 millones con una tarjeta de crédito robada: tres allanamientos terminaron con un demorado

La investigación comenzó por la denuncia de una vecina. Secuestraron vehículos, celulares, inhibidores de señal y otros elementos.

La denuncia de la víctima fue clave.

Una investigación de la Policía del Neuquén por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito robada derivó en tres allanamientos simultáneos en el oeste de la ciudad que terminaron con el secuestro de vehículos , dispositivos electrónicos y otros elementos vinculados a la causa.

Además, como resultado del operativo, una persona fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Delitos Económicos y la División Ciberdelito Económico.

Una denuncia presentada por una vecina que advirtió consumos que nunca había realizado fue el detonante.

Una denuncia, una investigación y una demora

La investigación se inició cuando la víctima detectó que desde una tarjeta de crédito perteneciente a su grupo familiar se habían efectuado compras no autorizadas por un monto superior a los dos millones de pesos.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron una serie de tareas para reconstruir la maniobra e identificar a los presuntos responsables.

Entre las medidas realizadas hubo entrevistas, análisis de registros de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y vigilancias, que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento.

Cuáles fueron los elementos secuestrados: el detalle

Con autorización judicial, los efectivos policiales realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios del sector oeste de la ciudad de Neuquén.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron dos vehículos, dos inhibidores de señal, dos routers, seis teléfonos celulares, dos medios electrónicos de pago y una tarjeta de memoria, elementos que serán peritados para determinar su vinculación con la maniobra investigada.

Además, una persona fue demorada y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer si existen otros involucrados y determinar el alcance total del fraude.

Los elementos secuestrados serán incorporados a la causa, que busca esclarecer el uso indebido de la tarjeta sustraída y el destino de las compras realizadas de manera fraudulenta.

Cómo prevenir estafas con tarjetas

La Dirección de Delitos recordó una serie de recomendaciones para evitar fraudes con tarjetas de crédito y débito.

Entre las principales medidas, aconsejó controlar periódicamente los movimientos de las cuentas, no compartir datos sensibles como el número de tarjeta, el código de seguridad o las claves por teléfono, mensajes o redes sociales, y activar las notificaciones de consumos en las aplicaciones bancarias.

Además, recomendó denunciar de inmediato ante la entidad financiera y la policía cualquier consumo desconocido o el uso indebido de datos financieros.