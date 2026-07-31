Golpe en pleno Bouquet Roldán: secuestran marihuana, plantines y una suma millonaria

El allanamiento en una vivienda del barrio Bouquet Roldán terminó con resultados positivos. Una persona quedó imputada en la causa por comercialización de sustancias ilícitas.

Una investigación por la presunta comercialización de drogas derivó en un allanamiento en una vivienda del barrio Bouquet Roldán terminó con resultados positivos . Durante el operativo, los efectivos de la Comisaría N°17 secuestraron cannabis sativa, plantines de marihuana y una importante suma de dinero en efectivo y un hombre quedó detenido.

El procedimiento se llevó adelante ayer por el personal de la Dirección Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos de Neuquén con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad .

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Teodoro Planas al 1400 en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 , por comercialización de sustancias ilícitas y en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juez de Garantías.

Durante el procedimiento, los gentes secuestraron 407 gramos de cannabis, 64 plantines de marihuana, más de 1,9 millones de pesos, divisas extranjeras y elementos utilizados para el cultivo y fraccionamiento de estupefacientes como semillas, fertilizantes y envoltorios para la venta de drogas.

Los agentes secuestraron marihuana en todos los ambientes de la casa.

El hombre tenía cannabis esparcida en todos los ambientes de la casa

Además, el despliegue permitió localizar sustancias distribuidas en diferentes ambientes de la vivienda. En la planta alta de la casa se encontraron frascos y una bandeja metálica con 93 gramos de cannabis, además de picadores y otros elementos de fumadores. Los agentes encontraron 11 gramos en un placard y 13 gramos más en un sector del living.

Un hombre detenido

Como resultado de la diligencia, un hombre de 30 años quedó imputado y superditado a la causa, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de la actividad delictiva y las eventuales responsabilidades en la comercialización de sustancias ilícitas.