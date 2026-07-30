ATE vota la propuesta salarial del Gobierno: qué dice el acta firmada y cuáles son los montos

El Gobierno provincial hizo su oferta y pasaron a cuarto intermedio. El gremio analizará la propuesta en asamblea.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, junto con el ministro Jorge Tobares.

El Gobierno provincia l y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretaron una nueva reunión de la mesa salarial 2026 en la que la provincia formalizó un ofrecimiento mejorado. Tras el intercambio de posturas entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y la conducción del gremio, la oferta quedó plasmada en un acta oficial que la entidad sindical someterá a votación en las asambleas de trabajadores estatales.

El encuentro contó con la participación de altos funcionarios de la administración provincial, entre ellos el ministro de Gobierno, Jorge Tobares ; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio. En representación de ATE asistieron los dirigentes Carlos Quintriqueo , María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Estos son los puntos clave del acta suscrita entre el Poder Ejecutivo y ATE que definirán la pauta salarial para el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027: actualización por IPC, bonos extraordinarios, incrementos porcentuales adicionales, piso salarial mínimo garantizado, ropa de trabajo y asignaciones familiares, paritarias, mesas técnicas y reclamos gremiales.

Sebastián Fariña Petersen

Actualización salarial por IPC

El núcleo central de la propuesta establece la continuidad de la cláusula de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de julio de 2026 hasta junio de 2027. Las actualizaciones se aplicarán de manera trimestral en los meses de octubre de 2026, enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027:

Octubre de 2026: Se liquidará la variación acumulada del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 sobre el haber conformado vigente.

Enero de 2027: Aplicará el IPC acumulado de octubre, noviembre y diciembre de 2026 sobre el haber del trimestre anterior más los incrementos acordados.

Abril de 2027: Corresponderá al IPC acumulado de enero, febrero y marzo de 2027.

Julio de 2027: Se ajustará con la inflación acumulada de abril, mayo y junio de 2027.

El cálculo de las variaciones del IPC mantendrá el esquema ponderado de 50% de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y 50% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

Sebastián Fariña Petersen

Bonos extraordinarios por $890 mil

La propuesta del Ejecutivo incluye el pago de dos sumas extraordinarias, de carácter no remunerativo y no bonificable:

Primera suma: Un pago de $410.000 que se abonará durante la segunda quincena de septiembre de 2026 .

Segunda suma: Un pago de $480.000 previsto para la segunda quincena de enero de 2027.

Ambos montos extraordinarios serán extendidos al sector pasivo en las proporciones establecidas por la legislación vigente.

Incrementos porcentuales adicionales

Sumado a los pases por IPC, la oferta contempla dos incrementos porcentuales directos sobre los haberes:

Un 4% de incremento salarial en noviembre de 2026 , calculado sobre los sueldos resultantes tras el ajuste de octubre.

Un 3% de incremento salarial en enero de 2027, aplicable tras la liquidación del IPC correspondiente a ese mismo mes.

Piso salarial mínimo garantizado

A partir del mes de agosto de 2026, la provincia garantiza un salario mínimo de $1.560.000 de bolsillo para los empleados encuadrados en los diversos Convenios Colectivos de Trabajo y regímenes especiales (Obras Públicas, Registro Civil, OPTIC, Tribunal de Cuentas, IPVU-ADUS, Auxiliares de Servicio, Salud, Rentas, EPROTEN, RTN, Trabajo, EPAS, EPEN, entre otros) con cargas de al menos 35 horas semanales.

Este monto se calculará sobre los haberes normales y habituales tras los descuentos de ley (aportes jubilatorios, asistenciales y seguro de vida). La diferencia otorgada tendrá naturaleza remunerativa no bonificable y no se absorberá por futuros aumentos ni estará sujeta al IPC.

Ropa de trabajo y asignaciones familiares

Ropa de trabajo: Se garantiza la continuidad del pago compensatorio en dos cuotas para el período julio 2026 - junio 2027, ajustándose por el IPC ponderado. Para la primera cuota de 2027 se contemplará la recomposición del 7% adicional. En el caso del personal de Rentas (Ley 3395), percibirán la cuota 2026 pero quedarán exceptuados del pago en 2027.

Asignaciones familiares: Continuarán actualizándose por el IPC ponderado, siguiendo la metodología del Decreto N.º 418/22.

Todos estos puntos generales también se harán extensivos a los municipios sin coparticipación y a las Comisiones de Fomento.

Paritarias, mesas técnicas y reclamos gremiales

El texto estipula la continuidad de las negociaciones colectivas en trámite y la creación de Mesas Técnicas para abordar demandas sectoriales específicas.

La dirigencia de ATE confirmó que elevará el acta a los trabajadores reunidos en asamblea. Al mismo tiempo, el gremio solicitó formalmente que los beneficios se apliquen al sector pasivo, al personal bajo la Ley 3374 y al sector Policial. Asimismo, exigieron avanzar con las carreras administrativas, ascensos y cambios de agrupamiento, requiriendo que el proceso paritario de la Ley 3373 concluya dentro del ejercicio 2026.

Tras la firma del documento, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con fecha a confirmar, momento en el cual ATE llevará el mandato de sus asambleas para resolver la aceptación o rechazo de la oferta.