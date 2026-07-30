"Superjueves" entre ATE y el Gobierno por los salarios en Neuquén: "Falta poner el número"

ATE vuelve a sentarse este jueves. La clave está en cuánto le cuesta al Gobierno los 68 mil estatales y los aumentos. Sacan cuentas para elaborar una propuesta.

Se discuten los salarios del segundo semestre en la tercera reunión con ATE, que venía de un cuarto intermedio.

Se viene la tercera reunión paritaria entre el gobierno de Neuquén y ATE por los salarios del segundo semestre. Esta vez, puede que haya alguna oferta formal luego del cuarto intermedio que se pidió desde el pasado martes hasta este jueves al mediodía, donde nuevamente se verán las caras para el debate.

Se descarta que el gremio acepte solo la actualización del IPC . "Eso ni está en discusión, aunque lo traigan a la mesa", dijo a LM Neuquén el titular de ATE, Carlos Quintrioqueo. Por eso aparece esa figura de negociación de "algo más", un factor salarial desequilibrante y estructural que pueda compensar la inflación real, la que se vive en las calles de Neuquén.

Pero, para ese "algo más", se necesita un cálculo y en eso está el equipo paritario conducido políticamente por el ministro de Gobierno Jorge Tobares y el subsecretario Juan "Joni" Grandi , en conjunto con quien hará las cuentas para llevárselas al ministro Guillermo Koenig y al mismo gobernador Rolando Figueroa , que es la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano .

La segunda reunión paritaria pasó a una cuarto intremedio hastra este jueves. Sebastián Fariña Petersen

Hay una pregunta que recorre los pasillos del Estado neuquino desde hace semanas y que este jueves vuelve a quedar sin responder del todo. ¿Cuánto vale, para el Gobierno, sostener el salario de casi 68.000 empleados públicos provinciales? Todo lo demás —reclamos edilicios, concursos de ingreso, falta de personal en un organismo tras otro— ya quedó dicho, repetido y asentado en actas en las dos reuniones anteriores.

Salarios 2026 estatales en Neuquén: una decisión política y económica

Lo único que realmente puede mover la aguja no lo define ningún equipo técnico: es una decisión política, y la tienen dos personas. El ministro Koenig, y el propio gobernador Figueroa son quienes, en última instancia, deciden cuántos recursos está dispuesta a poner la provincia sobre la mesa. "Falta poner el número", dicen.

A Carlos Quintriqueo se lo vio muy relajado en la mesa salarial de este segundo semestre. ¿Habrá propuesta? Sebastián Fariña Petersen

La cifra que se termine de convalidar no ordena solamente el salario de los trabajadores representados por ATE, sino que define el techo o el piso para toda la pirámide del Estado provincial, desde el empleado de carrera hasta directores, subsecretarios, ministros y coordinadores. Es el número que fija cuánto vale trabajar para el Estado neuquino en el segundo semestre de 2026.

Un jueves que puede reordenar la pelea de los gremios

La expectativa por esta reunión excede a ATE. Si el jueves aparece una cifra —aunque sea para que el gremio la lleve a asamblea y la baja resuelva si se acepta o se rechaza— esa referencia va a operar como parámetro para el resto de las paritarias estatales que siguen abiertas.

UPCN y Viales miran de reojo cómo cierra ATE para calibrar sus propios pedidos, y ATEN, que viene acumulando reclamos sin una mesa propia en marcha, aparece cada vez más cerca de verse forzado a exigir una convocatoria urgente al Gobierno.

Este jueves, en definitiva, no se juega solo la paritaria de un gremio. Se juega cuánto está dispuesto a pagar el Estado neuquino por sostener a los casi 70.000 trabajadores que lo hacen funcionar.