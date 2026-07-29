Vientos de hasta 178 km/h: un feroz tornado azotó a Brasil, cerca del límite con Argentina

El fenómeno destruyó casas, produjo la caída de árboles y heridos. Hay alerta roja por un fuerte temporal. Los impactantes videos.

Vientos de hasta 178 km/h: un feroz tornado azotó a Brasil, a pocos kilómetros de Argentina

Este martes por la tarde un fuerte tornado azotó al sur de Brasil, con vientos que rozaron los 180 km/h. Los vecinos de la zona registraron el fenómeno con videos que se viralizaron en redes sociales. Esto se da 24 horas después de que el mismo fenómeno se registrara en Chile.

El fenómeno, de categoría EF-1 dejó al menos siete personas heridas , además de provocar importantes daños materiales en distintas localidades del estado.

Según el Centro de Monitoreo de Defensa Civil, "basándose en datos de radar, el tornado se produjo alrededor de las 18:25, asociado a una supercélula, un tipo de tormenta que tiene una corriente ascendente giratoria".

Los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho fueron los afectados. Se trata de sectores ubicados a menos de 70 kilómetros de la frontera con Argentina.

En el municipio de Giruá, cuatro personas resultaron heridas y varias viviendas sufrieron graves daños. También se registraron, según informó O Globo, caída de árboles, pérdidas de animales y una ligera precipitación de granizo.

Vientos de hasta 178 km/h

En este distrito, ubicaron a Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral y Melgarejo entre las comunidades más afectadas, según las primeras evaluaciones. El tornado generó vientos de entre entre 138 y 178 kilómetros por hora.

Este miércoles se encuentran los equipos de emergencia, personal de Defensa Civil y Bomberos, trabajando en las zonas afectadas de Giruá para asistir a los damnificados.

También desplegó maquinaria pesada para asistir a los damnificados, retirar árboles, despejar caminos y restablecer el acceso a las zonas afectadas.

El municipio de Girua, uno de los más afectados por el fenómeno climático.

En Senador Salgado Filho , varias propiedades también resultaron afectadas: techos arrancados, árboles caídos y líneas eléctricas dañadas. Al menos 12 casas fueron impactadas, afectando a 50 personas.

En Sete de Setembro, otras tres personas debieron ser trasladadas a centros de salud y al menos dos viviendas quedaron completamente destruidas. Ante la magnitud del evento, las autoridades locales desplegaron operativos con bomberos, personal sanitario y equipos de Defensa Civil para asistir a los damnificados y despejar las áreas afectadas.

Uno de los videos que circuló fue el de un hombre que se encontraba en la calle cuando presenció el tornado. La presencia de las casas alrededor permite dimensionar la extensión de la nube, que ocupa buena parte del horizonte y se estrecha hasta formar el embudo que alcanza la superficie.

Alerta por intensas tormentas: 150 mm en 24 horas

Tras el tornado, Rio Grande do Sul permanece en alerta roja por tormentas severas con fuertes vientos y lluvias intensas. Defensa Civil advirtió que podrían acumularse 150 milímetros de precipitación en 24 horas.

Además, desde el organismo señalaron que se prevé que las condiciones inestables persistan este miércoles, especialmente en las regiones Norte, Noroeste, Noreste, Serra, Vales y Costa Norte.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió alertas por tormentas peligrosas en el norte del estado, válidas hasta el final de este miércoles. El organismo pronostica precipitaciones superiores a 50 milímetros diarios, con vientos de entre 40 y 60 km/h y granizo.

"El tipo de tormenta más organizado e intenso"

El sitio especializado en clima Metsul, explica que este fenómeno de la tarde del martes está vinculado a lo que se conoce como "supercélula".

"Es el tipo de tormenta más organizado e intenso, caracterizado por la presencia de una corriente ascendente en rotación, conocida como mesociclón. A diferencia de las tormentas comunes, que suelen tener un ciclo de vida corto, una supercélula puede mantenerse activa durante varias horas, desplazándose a lo largo de grandes distancias mientras genera fenómenos meteorológicos severos", aseguraron.

Este fenómeno se forma por la combinación de una atmósfera inestable y alta humedad. Esto, sumado a la velocidad del viento, da lugar a la formación de una supercélula.