Violenta noche en Parque Industrial: tiroteo con dos heridos y un prófugo

La agresión ocurrió durante la noche del lunes. Uno de los heridos permanecía internado en el hospital Castro Rendón.

La Policía de Neuquén avanza en la investigación por el ataque a balazos ocurrido este lunes por la noche en el barrio Parque Industrial, donde un hombre resultó herido de arma de fuego y debió ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón.

Aunque este miércoles se realizó un allanamiento vinculado a la causa, el presunto autor del hecho todavía no fue detenido.

El comisario inspector Mario Galeano informó en diálogo con Radio 7 que la investigación comenzó alrededor de las 21.30, cuando una mujer se presentó en la Comisaría 20 para denunciar que su pareja había sido atacada con un arma de fuego.

El hombre se encontraba junto a un amigo al momento de la agresión. Según explicó el oficial, la pareja de la denunciante sufrió un roce de bala y permanecía lúcido, mientras que el otro recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado por un vecino al hospital Castro Rendón. Cerca de las 22 ya estaba siendo atendido en el shock room.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Tras tomar conocimiento del hecho, la Policía dio intervención a la fiscalía y comenzó una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

"Con testimonios y filmaciones se llegó a determinar el domicilio del presunto autor de las agresiones. Se individualizó a esa persona", indicó Galeano.

Con esa información, durante la mañana de este martes se llevó adelante un allanamiento que finalizó minutos antes de la entrevista radial.

Si bien el procedimiento permitió secuestrar elementos considerados relevantes para la causa, el sospechoso no fue encontrado.

"El allanamiento arrojó resultados parcialmente positivos para la investigación, pero debo confirmar que todavía estaríamos en búsqueda del presunto autor de este hecho", señaló el comisario.

Consultado sobre los objetos secuestrados, prefirió no brindar detalles para no afectar la pesquisa. "Los elementos hallados son de interés para la causa", afirmó.

El estado de salud del herido

Respecto de la víctima que recibió el disparo en el abdomen, Galeano explicó que el proyectil quedó alojado en la parte posterior del estómago.

Según precisó, los médicos evaluaron inicialmente una intervención quirúrgica, aunque finalmente resolvieron no operar debido a la ubicación de la bala.

"Resolvieron no operar y que el hombre, por su mismo metabolismo, va a evacuar el proyectil", indicó.

Investigan un conflicto previo

Uno de los datos que surgió durante la investigación es que existía un conocimiento previo entre los involucrados.

"Tenemos certificado que hay un conocimiento previo entre las tres personas. Obviamente no un conocimiento amistoso", sostuvo Galeano.

Además, los investigadores determinaron que horas antes del ataque al menos dos de ellos habían coincidido en un comercio cercano al lugar donde luego ocurrió la balacera.

"Hubo previamente en un local comercial cercano a donde después surgió la agresión un encuentro previo entre al menos dos de ellos, en el transcurso de la tarde de ayer. Estamos tratando de relacionarlo para ver si tuvo de alguna manera que ver con lo que finalmente se desencadenó en el horario de la noche", concluyó el comisario inspector.