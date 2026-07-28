Allanamientos en Villa Ceferino: recuperan dos autos robados en una violenta entradera

Secuestraron dos vehículos con pedido de secuestro y el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos. También recuperaron una motocicleta robada en Don Bosco III.

Los agentes secuestraron los dos vehículos que registraban un pedido de secuestro vigente.

Un allanamiento realizado en el barrio Villa Ceferino permitió la recuperación de dos vehículos con pedido de secuestro vigente que habían sido robados en una violenta entradera en el oeste neuquino.

El personal de la Comisaría Tercera y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro llevó adelante el procedimiento. Los agentes de la Policía del Neuquén también recuperaron una motocicleta que había sido robada minutos antes en el barrio Don Bosco III.

La medida se enmarcó en una causa de investigación por un robo bajo la modalidad de “entradera” en una vivienda de barrio San Lorenzo , jurisdicción de la Comisaría N°16. Allí, los delincuentes robaron una camioneta Fiat Strada, una importante suma de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y otros bienes.

Los agentes secuestraron un vehículo utilizado en los robos

Según la investigación, los autores del hecho utilizaron un Peugeot 208 para movilizarse durante el ilícito. Durante el procedimiento, los agentes localizaron la camioneta Fiat Strada que había sido denunciada como robada en la causa investigada y un Peugeot 208 que presentaba inconsistencias entre la patente colocada y el grabado de cristales.

Tras la verificación en el sistema policial, los uniformados identificaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro por una causa denunciada en la jurisdicción de la Comisaría Primera.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Villa Ceferino. eferino

Además, la policía secuestró numerosos elementos vinculados al robo, entre ellos equipos electrónicos, notebooks, parlantes, un lavarropas, muebles, instrumentos musicales, herramientas y cartuchos de escopeta calibre 12/70.

De esta manera, el operativo permitió recuperar los dos vehículos buscados y reunir evidencia que fortalecerá la investigación para identificar y poner a disposición de la Justicia a los responsables del hecho.

Durante el allanamiento, se secuestraron diversos elementos como instrumentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Los agentes recuperaron una monto robada minutos antes en el barrio Don Bosco III

La rápida intervención del personal de la Comisaría 41° de barrio Don Bosco III permitió la recuperación de una motocicleta que había sido robada minutos antes y la detención de un hombre que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia. El procedimiento se concretó cuando los efectivos de la Patrulla Bici realizaban un patrullaje preventivo.

Los agentes observaron a un individuo que trasladaba una motocicleta a pie, a raíz de la extraña situación, los uniformados procedieron a su identificación. Allí constataron que el rodado no tenía llave de encendido y el hombre no pudo acreditar su propiedad. Incluso, expresó que la había sustraído de la esquina de la calle Fava y Nordestrom.

Los agentes recuperaron la motocicleta que había sido robada minutos antes.

Al verificar sus datos en los sistemas policiales, confirmaron que el hombre registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia. Con la colaboración de móviles de la jurisdicción, los efectivos localizaron al propietario de la motocicleta, quien acreditó la titularidad y recuperó el vehículo por disposición de la Fiscalía interviniente.

El sospechoso fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.