Violenta entradera: cinco ladrones asaltaron a una pareja de jubilados mientras dormían

Los delincuentes actuaron con la cara cubierta y se vivieron minutos de mucha tensión. El violento hecho quedó registrado por las cámaras de la casa.

La brutal secuencia quedó registradas por las cámaras de seguridad de la casa.

Un jubilado de 87 años y su esposa vivieron una madrugada de terror, cuando al menos cinco delincuentes armados irrumpieran en su vivienda mientras dormían. La violenta entradera quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según indicaron fuentes policiales, los ladrones ingresaron a la propiedad tras forzar una ventana lateral y sorprendieron a la pareja de adultos mayores cuando descansaban en su habitación.

Los asaltantes actuaron con los rostros cubiertos y portando armas de fuego. Una vez que lograron ingresar a la casa, amenazaron a las víctimas y comenzaron a revisar cada ambiente en busca de objetos de valor.

El episodio sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada en una propiedad ubicada sobre la calle Centenera al 100. Ocurrió en la localidad de Los Pinos, dentro del partido bonaerense de La Matanza. Allí se vivieron minutos de extrema tensión y violencia.

Las imágenes del violento asalto a los jubilados

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los delincuentes se movieron rápidamente dentro de la propiedad y redujeron a la pareja bajo amenazas constantes. Mientras algunos integrantes de la banda vigilaban a las víctimas, otros recorrían la casa buscando dinero, armas y joyas.

Violento robo en La Matanza Los investigadores analizan si la banda que cometió la entradera tenía información previa sobre las armas guardadas dentro de la casa.

El botín obtenido fue importante. Los ladrones escaparon con varios revólveres, una pistola, un fusil y distintas municiones que se encontraban dentro de la vivienda.

También robaron joyas, entre ellas cadenas y relojes de oro, además de una billetera con documentación personal y tarjetas.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron parte de la secuencia y permitieron detectar movimientos de la banda antes y después del golpe.

La fuga en una camioneta blanca

Las imágenes captadas por las cámaras mostraron que los delincuentes se desplazaban en una Renault Kangoo blanca. Ese vehículo fue utilizado para escapar después del robo y ahora es uno de los principales elementos analizados por los investigadores para intentar identificar a los sospechosos.

Los registros de video podrían resultar clave para reconstruir el recorrido realizado por la banda antes de llegar a la vivienda y durante la huida.

Por estas horas, la Policía trabaja sobre distintas pistas para determinar si el grupo contaba con información previa sobre la presencia de armas dentro de la casa.

robo La violenta entradera ocurrió durante la madrugada en una vivienda de La Matanza y quedó registrada por cámaras de seguridad.

La modalidad utilizada y la rapidez del golpe a la pareja también alimentan la sospecha de que pudo tratarse de una banda organizada con experiencia en entraderas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto. El expediente fue caratulado como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”. Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho.