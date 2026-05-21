"Te sacaste un Julián Álvarez": la original idea de una maestra argentina que revolucionó las redes

La iniciativa de la joven docente que se volvió viral a través de un video, surgió como motivación para que los chicos tengan ganas de aprender.

La joven maestra reemplazó las notas tradicionales por jugadores de la Selección argentina para incentivar a sus alumnos.

En medio de la fiebre por el Mundial 2026 y el furor de los chicos por las figuritas de fútbol, una joven maestra de primaria encontró una forma distinta de incentivar a sus alumnos y terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales.

La protagonista es Estefanía Rivero , una docente de 25 años que trabaja en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito, provincia de San Jun, quien decidió reemplazar las clásicas calificaciones numéricas por referencias a jugadores de la Selección Argentina.

La iniciativa nació durante una evaluación de matemática y rápidamente despertó entusiasmo entre los alumnos, que comenzaron a vivir las notas con otra motivación.

Así, en vez de recibir simplemente un 10, los chicos comenzaron a escuchar frases como “te sacaste un Messi” o “te sacaste un Julián Álvarez”.

El video donde mostró el sistema de evaluación fue publicado en TikTok bajo el usuario @estefirivero y acumuló más de 115 mil likes, además de miles de comentarios y reacciones.

El video viral y las reacciones en redes

La publicación en TikTok mostró distintas evaluaciones acompañadas de imágenes de jugadores de la Selección Argentina según el puntaje obtenido.

El formato rápidamente llamó la atención de miles de usuarios que comenzaron a comentar con humor sobre las equivalencias futboleras. “Los del fondo: somos todos Montiel”, escribió una persona. “Ma, me saqué un Dibu Martínez”, comentó otro usuario.

Una maestra evaluó a sus alumnos con los números de los jugadores de la Selección y se viralizó La iniciativa de la maestra se volvió viral en TikTok y despertó entusiasmo entre chicos, familias y otros docentes.

La repercusión sorprendió a la docente, que jamás imaginó semejante alcance para una actividad escolar. “Fue inesperado que se viralizara tanto”, reconoció.

Más allá del fenómeno en redes, Estefanía aseguró que su objetivo principal sigue siendo el mismo: lograr que los chicos tengan ganas de aprender y vivan la escuela de una manera más entretenida.

“Siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea solo ir a clase y copiar. Quiero que tengan un incentivo”, concluyó la maestra.

Cómo surgió la idea que revolucionó el aula

Estefanía explicó que la propuesta apareció mientras observaba el fanatismo de los chicos por las figuritas del Mundial.

Según contó, los alumnos pasaban gran parte del tiempo hablando sobre intercambios, jugadores y álbumes, algo que la llevó a pensar en una herramienta diferente para captar la atención dentro del aula. “La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio”, explicó la docente.

La maestra se recibió en noviembre de 2025 y comenzó este año su primer ciclo lectivo como educadora. Actualmente realiza una suplencia en sexto grado y buscaba alternativas para que las clases fueran más dinámicas. “Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, señaló.

docente La joven maestra sanjuanina reemplazó las notas tradicionales por jugadores de la Selección argentina para incentivar a sus alumnos.

El sistema mantiene exactamente los mismos criterios de evaluación tradicionales, aunque cambia la forma de comunicar las notas. Cada puntaje quedó asociado a un jugador distinto de la Selección, algo que rápidamente despertó competitividad y entusiasmo entre los alumnos.

“Ahora quieren llegar a Messi”

La reacción de los chicos sorprendió incluso a la propia docente. “Antes no les importaba mucho. Son de sexto y algunos están medio rebeldes, pero ahora quieren llegar a Messi”, contó entre risas.

Según explicó, el impacto fue inmediato. Los alumnos comenzaron a mostrar más interés por las evaluaciones y mejoraron su participación en clase. Incluso aseguró que en el segundo examen aparecieron resultados mucho mejores que en pruebas anteriores.

El cambio también fue celebrado por las familias. “A las mamás les gusta mucho cuando les dejás una notita con sticker o les das un incentivo a los nenes”, relató.

La propuesta no quedó solamente dentro de ese curso. Las autoridades de la escuela aprobaron la iniciativa y otros docentes empezaron a pedirle la plantilla para aplicar algo similar en sus propias aulas. “A los directivos les gustó porque es una calificación normal, con los mismos criterios, pero con motivación”, explicó.