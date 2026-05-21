Alerta por la llegada del "Súper El Niño" antes de lo esperado: los efectos que tendrá en Argentina

El aumento acelerado de la temperatura en el Océano Pacífico anticipa el fenómeno climático. Podría convertirse en el más fuerte desde 2015-2016.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

Argentina se encuentra baja alerta meteorológica por la llegada anticipada del “Súper El Niño”, un fenómeno climático que podría activarse en las próximas semanas y generar un impacto significativo tanto a nivel local como en amplias regiones de América del Sur .

El calentamiento del océano Pacífico , que evoluciona a un ritmo superior al previsto, incrementa la probabilidad de un evento de características extremas y refuerza las advertencias de los principales organismos internacionales.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA publicó una actualización que marca un giro importante respecto del mes anterior: donde antes se proyectaban condiciones neutrales hasta junio, ahora se anticipa que el mismo superará el umbral de activación en las próximas semanas.

Las probabilidades de que el fenómeno que los especialistas denominan "Súper El Niño", alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, se ubican en torno al 66%, es decir, dos de cada tres chances. Las posibilidades de que se extienda hasta el invierno del hemisferio norte llegan al 96%, prácticamente una certeza.

Súper Niño El fenómeno del Súper Niño podría llegar a la región en estos meses.

La razón detrás de esta aceleración es la enorme masa de agua cálida acumulada en las profundidades del Pacífico central y oriental durante las últimas semanas, que con el tiempo ascenderá a la superficie e irá potenciando el fenómeno.

El escenario más extremo según algunos modelos climáticos de alta fiabilidad proyecta que el evento de este año podría convertirse en el más fuerte desde que existen registros modernos, superando incluso al "Súper El Niño" de 2015-2016. Aun sin llegar a ese extremo, el impacto sobre las condiciones meteorológicas globales, incluyendo regiones de América del Sur como Argentina, sería considerable.

"Súper El Niño" mantiene en alerta a la Argentina

El Niño es un ciclo climático natural que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial tropical se calientan por encima de sus valores históricos promedio, lo que desencadena cambios en los patrones de viento a escala global con efectos en cadena sobre el clima de distintas regiones del planeta.

El fenómeno se repite aproximadamente cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses, alcanzando su pico de intensidad durante el invierno del hemisferio norte.

lluvias Hay varias alertas para este viernes 1 de mayo.

La intensidad se mide por cuánto superan las temperaturas del agua el promedio histórico en una zona determinada del Pacífico ecuatorial. Las condiciones de El Niño débil se activan cuando ese exceso supera los 0,5 grados Celsius durante un tiempo prolongado.

Para que el evento sea clasificado como "Súper El Niño", las temperaturas deben estar más de 2 grados por encima del promedio, un umbral que marca la diferencia entre un fenómeno moderado y uno que pueda llegar a generar consecuencias extremas a escala mundial.

Qué efectos puede generar "Súper El Niño" en Argentina

Los eventos intensos de El Niño producen efectos opuestos según la región, por ejemplo mientras algunas zonas sufren sequías severas, olas de calor e incremento del riesgo de incendios forestales, otras quedan expuestas a lluvias torrenciales e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina ya monitorea la evolución del fenómeno y su posible impacto sobre el territorio nacional, donde episodios anteriores de El Niño estuvieron asociados a precipitaciones extremas en la región pampeana y el litoral.

coronel suarez Las intensas lluvias afectaron zonas como Coronel Suárez, con las calles inundadas. Foto: Clarín.

Los efectos más devastadores de El Niño en Argentina se registraron en la temporada 1997-1998, con precipitaciones extremas y trágicas inundaciones que tuvieron su epicentro en las provincias del Litoral, con más de 120 mil evacuados.

A escala global, el fenómeno puede frenar la temporada de huracanes en el Atlántico y el Caribe, al tiempo que vuelve más activa la temporada en el Pacífico central y oriental. También reduce los monzones en India y el sudeste asiático, intensifica las sequías en el sureste de África durante el verano austral y genera inviernos más cálidos y húmedos en la franja sur de Estados Unidos.

Todo esto le permitió comunicar al NOAA que ya es "muy probable" que 2026 sea uno de los cinco años más cálidos registrados, y El Niño podría agravar aún más ese escenario.

Cuándo podría llegar el "Súper El Niño"

Según la actualización más reciente del Centro de Predicción Climática de la NOAA, se espera que El Niño supere el umbral de activación durante el próximo mes de junio, con un fortalecimiento progresivo a lo largo del verano y el otoño del hemisferio norte.

Las probabilidades de que alcance el nivel de "Súper El Niño" entre noviembre de este año y enero del próximo año se ubican actualmente en aproximadamente una sobre tres, el doble de lo que indicaba el informe del mes anterior.

super-niño

El factor determinante para que el fenómeno escale a la categoría extrema será la sincronización entre los cambios oceánicos y atmosféricos durante el verano boreal, por lo que si los vientos cerca del ecuador se debilitan al mismo tiempo que las temperaturas del océano continúan subiendo, las condiciones para un evento excepcional estarán dadas.

"Todavía existe una incertidumbre sustancial respecto de la intensidad máxima de El Niño", aclaró el Centro de Predicción Climática, aunque reconoció que el escenario de máxima intensidad gana terreno semana a semana.