Alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 17 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora en distintas regiones del país. El pronóstico.

Para este domingo 17 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por vientos fuertes que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Las seis provincias en riego. Además, en esta nota el pronóstico del clima para todo el país.

El SMN informó que las provincias de Catamarca , Jujuy , Salta , Santa Cruz , Tierra del Fuego y Tucumán están bajo alerta por vientos fuertes .

Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

clima

El pronóstico del tiempo en el país

El clima en el AMBA

El organismo que depende del Ministerio de Defensa también indicó el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán similares a las del sábado, con temperaturas frías y lloviznas aisladas por la mañana, que luego darán paso a un cielo despejado por la tarde.

Según el parte, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima que comenzó en 7°C y una máxima que llegará apenas a los 15 grados. Desde la madrugada se reportaron lloviznas y, con el correr de la jornada, disminuirá la nubosidad. El cielo estará mayormente nublado al mediodía, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado hacia la noche. Para el lunes, en tanto, se pronosticó una jornada despejada durante todo el día.

El pronóstico para la provincia de Buenos Aires

Según informó el SMN, en la jornada de hoy, la mínima comenzó en 5°C y la máxima llegará también a los 15 grados. Según el pronóstico, el cielo estará nublado durante la mañana, mayormente nublado al mediodía, parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. Para el lunes, al igual que en la Ciudad, se prevé cielo despejado durante toda la jornada.

FRIO POLAR Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarillo para este martes 12 de mayo.

Las temperaturas para las provincias

En tanto, el SMN indicó que se esperan temperaturas máximas y mínimas de 12°C y 6°C en Córdoba; 12°C y 9°C en Tucumán; 14°C y 10°C en Santa Fe; 14°C y 10°C en Entre Ríos; 13°C y 7°C en Jujuy; 12°C y 6°C en Salta; y 18°C y 14°C en Misiones. Además, se prevén máximas de 15°C y mínimas de 7°C en La Rioja; 14°C y 10°C en Santiago del Estero; 12°C y 3°C en San Luis; 11°C y 4°C en San Juan; 12°C y 4°C en Mendoza; 14°C y 2°C en Río Negro; 13°C y 1°C en Chubut; y 11°C y 5°C en Santa Cruz.

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes.

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.