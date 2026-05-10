Alerta por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo: ¿qué provincias están afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que habrá provincias con mínimas de hasta 0° y zonas done podrían acumularse has 30 centímetros de nieve.

El SMN emitió una alerta para varias provincias, serán azotadas por las bajas temperaturas y nevadas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para distintas regiones del país durante este domingo 10 de mayo.

La advertencia del organismo nacional llega después del ciclón extratropical que afectó a la costa de la provincia de Buenos Aires y advierte sobre posibles complicaciones vinculadas a las bajas temperaturas y las precipitaciones níveas.

Según el SMN , estos fenómenos pueden provocar inconvenientes temporales en las actividades diarias y representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Alerta amarilla por frío extremo

El SMN informó que las advertencias por bajas temperaturas alcanzan a varias provincias del norte y centro del país. Entre ellas se encuentran Misiones, Corrientes, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy.

frio (1) El frío se vino con todo en Neuquén.

Según el reporte oficial, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0°C en algunas zonas. Además, el organismo señaló que estas condiciones son consideradas “peligrosas”, ya que pueden generar efectos leves a moderados en la salud.

Las recomendaciones apuntan principalmente al cuidado de personas mayores de 65 años, niños y niñas, y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los sectores más expuestos frente al frío intenso.

Alerta amarilla por nevada

El SMN también emitió una alerta amarilla por nevadas, rige para sectores de la provincia de Santa Cruz. Allí se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El organismo indicó que podrían acumularse entre 20 y 30 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos los valores podrían ser superiores. También existe la posibilidad de precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve en forma simultánea.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar salir de los hogares salvo en casos necesarios y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

nieve Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Recomendaciones ante el frío extremo y las nevadas

Frente a estas condiciones meteorológicas, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar exponerse al frío durante períodos prolongados.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

Abrigarse con varias capas de ropa.

Extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Revisar techos, canaletas y desagües para prevenir acumulación de nieve.

Circular solo si es indispensable y con vehículos acondicionados para caminos congelados.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.