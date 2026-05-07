Alerta por tormentas, lluvias y viento fuerte con ráfagas de 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para distintas provincias por tormentas fuertes, ráfagas intensas, lluvias y viento Zonda.

El mal tiempo volverá a golpear a distintas regiones del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento . El fenómeno afectará a provincias del centro, oeste y sur de la Argentina, donde se esperan condiciones meteorológicas adversas durante las próximas horas.

Según informó el organismo nacional, las advertencias alcanzan a gran parte del país, afectando a la mayoría de las provincias.

Las alertas por tormentas se concentran especialmente en el este del país donde el SMN advirtió sobre precipitaciones intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Los sectores afectados por alerta naranja son: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. En tanto la alerta amarilla estará vigente en las provincias de Misiones, centro de Formosa, oeste de Santiago del Estero y norte de Córdoba.

SMN alerta por tormentas 07-05

Ante esta situación, el organismo recomendó evitar circular por calles inundadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Lluvias persistentes en la Patagonia

En la Patagonia la alerta por lluvia se concentrá en uno de los sectores más australes del país. Santa Cruz será la provincia más afectada por precipitaciones que podrían acumular entre 20 y 60 milímetros dependiendo de la región.

El sector bajo alerta amarilla por lluvias es la costa de Santa Cruz.

SMN alerta por lluvias 07-05

Alerta por viento

Otro de los fenómenos que afectará a gran parte del país este jueves es el viento. El SMN emitió una alerta amarilla para las provincias de: Chubut, Río Negro, La Pampa, sur de Buenos Aires, San Luis, sur de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

En estos sectores se esperan vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

SMN alerta por viento 07-05

Recomiendan extremar cuidados

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas:

Recomendaciones por lluvias:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Recomendaciones por alerta naranja por tormentas

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Recomendaciones por alerta amarilla por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

El organismo recordó que las alertas pueden actualizarse con el correr de las horas según evolucione el sistema meteorológico, por lo que recomendó seguir el pronóstico oficial y los avisos emitidos por Defensa Civil y autoridades provinciales.