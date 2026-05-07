Chapelco: un acuerdo destraba obras clave para la temporada de nieve

La administración del cerro recibió la autorización para avanzar con las obras del estacionamiento en la base. La fecha de apertura y las expectativas para los operadores de turismo.

Tras el conflicto entre la administración del centro de esquí del cerro Chapelco y las comunidades mapuches, desde el gobierno de la provincia confirmaron que se pudo llegar a un acuerdo para avanzar con las obras de la playa de estacionamiento de ese complejo invernal y continuar con el cronograma previsto para la temporada de nieve. La fecha de apertura está pautada para el 20 de junio y los operadores tienen altas expectitivas para el turismo en San Martín de los Andes, siempre que las nevadas acompañen.

En marzo de 2025, el gobierno de la provincia firmó un acuerdo con las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca para garantizar el normal desarrollo de actividades en el Cerro Chapelco, en el marco de un cambio de concesión para la administración del centro de esquí.

En ese convenio también se estableció el pago de un canon para las comunidades por el uso del espacio. Según informó LMNeuquén , durante ese año, las comunidades recibieron 198 millones de pesos en concepto de canon. Sin embargo, el conflicto se despertó porque los referntes de las comunidades se opusieron al desarrollo de obras viales y de estacionamiento que impulsaban desde la administración del cerro para mejorar la experiencia de los turistas.

cerro chapelco Cayó la nieve al cerro Chapelco y es un éxito. Temporada de invierno 2025.

Los ejes del cruce se daban en torno a la construcción de una playa de estacionamiento y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que conecta la Ruta Nacional 40 con el Cerro Chapelco en San Martín de los Andes, es un proyecto clave impulsado por el gobierno provincial, para garantizar el acceso seguro al centro de esquí.

Desde NeuquénTur confirmaron que se logró destrabar el conflicto y se podrá avanzar con la construcción de la playa de estacionamiento, aunque es probable que haya que esperar otra temporada para avanzar con la conectividad a través de la ruta.

Este martes, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó la factibilidad ambiental para avanzar con las obras del estacionamiento, aunque sectores opositores habían denunciado que la empresa concesionaria del cerro había iniciado los trabajos antes de obtener el permiso, sólo basados en un decreto municipal que otros sectores co0nsideraban como nulo.

La nieve, el factor decisivo para el turismo

Después de un invierno difícil en 2025, en el que la nieve escasa impactó en las reservas turísticas, en San Martín de los Andes se ilusionan con mejores pronósticos meteorológicos para este invierno.

Con la garantía del desarrollo de las obras, desde Neuquén Tur confirmaron que la administración del cerro está en condiciones de hacer la apertura de la temporada el 20 de junio, la fecha habitual. Sin embargo, tanto las fechas como la concurrencia del público dependerán en gran medida de la presencia de nieve sobre las laderas.

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Los operadores turísticos de la región se ilusionan con un mejor desempeño para este invierno. A través del Banco Provincia de Neuquén (BPN) se lanzaron distintas promociones para la preventa de los pases, no sólo en Chapelco sino en todos los cerros de la provincia, que es la que cuenta con mayor superficie esquiable de todo el país.

Agustín Roca, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), aseguró a LMNeuquén que tienen buenas expectativas para el invierno. "Tenemos dos centros de esquí, Chapelco con un nuevo medio de elevación y Lago Hermoso, con tarifas competitivas, además de muchas actividades", aseguró a LM Neuquén.

"El alojamiento no ha aumentado significativamente con respecto al año pasado, pero vamos a depender de la nieve, que es lo que la gente busca", recordó. Según indicó, tener una buena cantidad de nieve es lo que mueve la aguja en la temporada invernal, ya que los esquiadores definen sus visitas en base a las condiciones de los cerros.

Los cerros compiten con el Mundial

Este año presenta un panorama particular para la cordillera neuquina, a partir de la organización del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro deportivo convocará al público argentino con un perfil de viajero similar al que convocan los deportes de invierno en Neuquén. Por eso, y pese a la distancia geográfica, el evento deportivo se presenta como un factor de competencia para los cerros neuquinos.

Lago Hermoso Ski Resort extenderá la temporada de nieve durante septiembre (1)

El último campeonato mundial de fútbol, el de Qatar 2022, se desarrolló en una fecha atípica para la FIFA a partir de las condiciones climáticas de ese país. Por eso, el evento no ejerció una competencia directa con la temporada de esquí, algo que sí ocurrirá este año.

Sin embargo, los operadores turísticos de Neuquén aseguraron que el factor más decisivo para definir la suerte de una temporada turística es la nieve. Un manto blanco abundante y los buenos pronósticos meteorológicos en ese sentido garantizan la presencia de los fanáticos del esquí.