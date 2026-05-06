La Policía busca a los dueños de bicicletas robadas: cómo recuperarlas

La Policía de Neuquén recuperó un total de 18 bicicletas que habían sido robadas en distintos hechos y ahora intenta dar con sus propietarios para concretar la devolución. Los rodados fueron secuestrados en el marco de allanamientos realizados en el último tiempo y permanecen en la Comisaría 44 de Valentina Sur.

Desde la fuerza indicaron que muchas de estas bicicletas fueron encontradas durante procedimientos vinculados a distintos delitos , lo que permitió avanzar en su recuperación. Ahora, el objetivo es que los dueños puedan reconocerlas y presentar la documentación correspondiente para retirarlas.

Para facilitar ese proceso, las imágenes de los rodados fueron difundidas a través de canales oficiales, con el fin de que quienes hayan sido víctimas de robos puedan identificarlas. La convocatoria ya generó interés y varias personas se acercaron a consultar.

La importancia de tener algún documento que acredite la propiedad

En diálogo con Radio 7, la comisario Sabrina Beñado, jefa de la Comisaría 44, explicó que es fundamental acreditar la propiedad para poder retirar las bicicletas. “Lo que estamos solicitando es la documentación que tenga la persona que haya extraviado o que le hayan sustraído su bicicleta. Puede presentar la denuncia, la tarjeta o la factura de compra”, detalló.

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Además, remarcó que uno de los inconvenientes más frecuentes es la falta de documentación completa. “Ayer se acercó bastante gente, pero no traían la documentación. Entonces nosotros les vamos explicando qué pueden conseguir para acreditar que son los dueños”, señaló.

Hay cierta flexibilidad para acreditar la propiedad de las bicicletas

En algunos casos, la validación puede realizarse con otros elementos. “Hay gente que perdió la factura, pero tiene una foto con la bicicleta o consignó el número de cuadro en la denuncia. Ahí consultamos a la fiscalía para ver si se puede autorizar la entrega”, agregó.

Las bicicletas fueron recuperadas en el último año y, según indicó Beñado, muchas son modelos similares, lo que dificulta la identificación a simple vista. “Coinciden porque se fabrican a gran escala, entonces terminamos de determinar la propiedad con la documentación”, explicó.

Otro punto importante es el registro en el sistema RUBIN, una base de datos de bicicletas. Sin embargo, la comisario advirtió que no siempre está completo: “Mucha gente la inscribe de forma digital, pero no llega a hacer la verificación física, que es el paso final”.

Bicicletas recuperadas (1)

Quienes crean reconocer su bicicleta deben acercarse a la Comisaría 44, ubicada en Bustos Pérez y El Dorado, en Valentina Sur, con la mayor cantidad de información posible que permita comprobar la titularidad.

Desde la Policía esperan que, a partir de la difusión, más vecinos puedan recuperar sus rodados y cerrar situaciones que, en algunos casos, llevan meses sin resolverse.