El pedido de trabajo para los "marginados" de Vaca Muerta: "Que la corten con los ingresos de afuera"

Más de 100 descocupados de obras petroleras se juntaron en una plaza. "Hay que pasar el invierno", dijeron.

Vaca Muerta genera millones, atrae inversiones de todo el mundo pero a pocos kilómetros de las torres de perforación, hay cientos de trabajadores calificados no consiguen empleo. O mejor dicho, que los perdieron el año pasado. Son obreros de la construcción , especialistas en distintas tareas, vecinos del Alto Valle neuquino que presentaron su documentación, esperaron, y nunca recibieron una llamada. Son, según se autocalifican , "los marginados" de Vaca Muerta .

Fue en Centenario donde este último martes estalló la bronca. Más de un centenar de desocupados, algunos afiliados a la UOCRA se reunieron en la plaza Chos Malal para dara conocer una situación que se arrastra hace meses y que, con el invierno encima, ya no admite mucha espera. Unas 300 personas acreditaron ante distintas compañías del sector que tienen domicilio en la zona y experiencia en el rubro. Ninguna fue convocada siquiera a una entrevista.

La protesta apunta en dos direcciones. Por un lado, los trabajadores cuestionan duramente a los propios sindicatos, a quienes acusan de mirar para otro lado mientras las empresas incorporan personal de otras provincias. Pero también a los gobiernos, que son los que articulan el trabajo.

Desocupados plaza Centenario Más de un centenar de desocupados, algunos afiliados a la UOCRA se reunieron en la plaza Chos Malal de Centenario.

Alexis Sosa, uno de los referentes del grupo, fue muy directo antes de la convocatoria. “Les vamos a pelear a los sindicalistas que supuestamente están tomando gente de acá, y es mentira, toman gente de afuera. Queremos que corten con los ingresos de afuera y que empiecen a preocuparse con la gente de Centenario, con la gente de acá”, dijo en un video que circuló en las redes sociales.

Desocupados de Vaca Muerta: la bronca con "los de afuera"

Los manifestantes también exigen respuestas de los gobernantes y funcionarios con poder de decisión sobre las concesiones y proyectos de la cuenca. Dijeron que si el Estado habilita y promueve el desarrollo de Vaca Muerta, tiene la obligación de garantizar que ese desarrollo se traduzca en trabajo genuino para quienes viven en la zona de influencia directa.

Sosa también deslizó un argumento sobre las razones detrás del trabajo local, y la falta de respuestas. “No sé si será que no quieren pagar lo que vale la gente de acá”, apuntó.

Las obras que podrían cambiar el panorama

Los trabajadores no solo protestan, también señalan salidas concretas. Hay proyectos que concentran las esperanzas de cara a los meses más duros del año, pero depende de las decisiones de las empresas.

El primero es la nueva concesión de la Angostura Norte II, una iniciativa que aún no tiene fecha confirmada pero que generaría una demanda significativa de mano de obra local. Los obreros reclaman que, cuando ese proceso se active, exista un compromiso explícito de prioridad territorial en la contratación.

El segundo frente es la reactivación de obras cerca de los yacimientos de Añelo, donde las interrupciones dejaron a decenas de trabajadores de la zona sin empleo y donde hay capacidad real para reincorporar personal en distintas especialidades.

UOCRA Vaca Muerta.jpg Una asamblea de trabajadores de la construcción en Vaca Muerta.

El tercero, quizás el más inmediato, son los trabajos menores que se desarrollan en distintos yacimientos de la cuenca. Esta actividad podría generar alrededor de 300 puestos en el corto plazo, una cifra que para estos trabajadores no es solo un número sino es la diferencia entre llegar o no a fin de mes, entre sostener a una familia o no, entre pasar el invierno o hundirse en él.

Sosa convocó a una nueva reunión para este sábado, con la expectativa de sumar más trabajadores y arrancar respuestas concretas. “Si somos todos y ven que hay mucha gente desocupada, que somos de la zona, va a haber respuesta seguro”, aseguró.

La movilización también se trasladará a la Ruta 7, en la segunda rotonda de Centenario, para ampliar el reclamo ante el tránsito y la opinión pública regional.