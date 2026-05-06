Figueroa en Houston: "Vaca Muerta es la última gran oportunidad"

Durante su participación en la Offshore Technology Conference (OTC) de Houston , el gobernador Rolando Figueroa aseguró que el éxito de la provincia del Neuquén no radica en el recurso geológico de Vaca Muerta sino en la construcción de un “ecosistema” integral que combina políticas públicas, inversión, previsibilidad macroeconómica y capital humano.

Es la primera vez que la provincia del Neuquén expone en el escenario principal de la OTC. El gobernador compartió la disertación con el CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente de Contrataciones y Supply Chain de Pan American Energy, Marcelo Gioffre ; el ministro de Energía, Gustavo Medele y el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (Fecene), Mauricio Uribe.

Figueroa hizo hincapié en la resiliencia del modelo neuquino “cuando el mercado va a la baja”. “No se construyó lo nuestro porque existe una oportunidad en base al conflicto que está hoy en día, sino que fuimos haciendo la cadena formativa de precios y colaborando para que podamos ser competitivos, independientemente de las condiciones”, expresó.

Destacó el rol histórico de la provincia en la industria hidrocarburífera y la importancia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar las inversiones. También remarcó la articulación con el gobierno nacional y la provincia de Río Negro, y valoró especialmente el rol de los trabajadores: “Son fundamentales para que hoy estemos hablando en este lugar”.

Rolando Figueroa y Vaca Muerta (2)

La competitividad

“Todo el mundo habla de Vaca Muerta y Vaca Muerta es solo una roca. Lo valioso que se ha generado es todo el ecosistema”, sostuvo el mandatario al inicio de su exposición. Remarcó que el desarrollo neuquino en petróleo y gas tiene raíces profundas: “Desde 1918 estamos en la industria. Neuquén no podía elegir al gobernador ni al presidente, pero ya le aportábamos al país”.

Dijo que en el último tiempo se generó “la posibilidad de que a este motorcito, que siempre estuvo prendido, le puedan surgir las alas para que pueda volar”. Entre esos factores, destacó la participación de la provincia en la redacción de la normativa nacional: “El 75 por ciento de la nueva Ley de Hidrocarburos fue redactada y trabajada por el gobierno neuquino”.

También ponderó la estabilidad macroeconómica y herramientas como el RIGI: “Nos permitió atraer inversiones, porque sabemos que tenemos un tiempo acotado para hacerlo”.

El rol del Estado

En términos de gestión, remarcó el papel del Estado provincial como dueño del recurso y sostuvo que “la inversión pública es importante”, al igual que la articulación con intendentes. “Nos está yendo bien como provincia, pero si nos va bien en forma aislada, no nos sirve”, dijo y agregó: “Tenemos que estimular que a muchas provincias les vaya bien, porque si no tenemos un fenómeno migratorio muy importante”.

Destacó el rol del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y la complementación con la vecina provincia para la salida exportadora. “Tuvimos que poner las velas para que el viento nos sople y poder crecer”, indicó.

También resaltó la importancia de la participación de las empresas neuquinas y recalcó: “Queremos que tengan la oportunidad. Nuestras empresas son las que están más capacitadas para poder ser competitivas”.

“Los números son una condición necesaria, como la roca. Pero no son una condición suficiente”, consideró Figueroa y dijo que es fundamental “cuando le ponemos el corazón”. “No se puede trabajar si no tenemos el sentimiento de querer que nos vaya bien”, aseveró y expresó: “Pudimos construir esto porque estamos poniendo absolutamente todo para que nos vaya bien y cada una de las partes está haciendo lo suyo”.

En el tramo final, proyectó el futuro del sector y su impacto en la economía nacional: “Vamos a superar en exportaciones a la Pampa Húmeda, sin riesgo climático. Eso genera un círculo virtuoso: recursos, estabilizar la balanza de pagos y tener mayores reservas”.

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Destacó la llegada de Continental

“La llegada de Continental es muy importante, porque una empresa con prestigio va a arrastrar a muchas otras empresas con prestigio hacia la Argentina. Eso nos va a dar más competitividad, que es lo que estamos pretendiendo”, sostuvo el mandatario provincial.

Finalmente, remarcó que “es la última gran oportunidad que va a tener la Argentina para salir adelante y nuestra provincia es fundamental”. “No la pensamos desaprovechar, porque nuestra generación tiene que estar, en los libros de historia, como la que definitivamente puso de pie a la Argentina”, concluyó.

Por su parte, Marín destacó que en el evento “tuvimos la oportunidad de compartir nuestra mirada sobre los proyectos transformacionales que estamos impulsando desde YPF con el desarrollo del gran proyecto Argentina LNG, que marcará un antes y después para la industria energética y el país”.

“Vaca Muerta ya no es una novedad, es una realidad que está en boca de todos a nivel mundial”, señaló el máximo responsable de YPF y expresó: “Gracias gobernador Rolando Figueroa por invitarme a participar de este espacio de intercambio tan valioso”.