Operativos de limpieza en Neuquén: donde y cuando continúa el Puerta a Puerta

Desde la Subsecretaría de Limpieza Urbana destacaron el resultado de las tareas e informaron como sigue el cronograma.

La Municipalidad de Neuquén destacó los resultados positivos del operativo de limpieza Puerta a Puerta que se realiza año tras año en la ciudad capital. Como en otras ocasiones, el objetivo es recorrer 49 barrios y 20 sectores , levantando todos los residuos luminosos.

El Subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert explicó que actualmente el operativo se encuentra centrado en el barrio Villa Farrel y el oeste neuquino, en los sectores de la Toma 7 y 2 de mayo.

“Acabamos de terminar en Área Centro Sur que lo desarrollamos durante este fin de semana, y el lunes por la noche porque es una zona de alta circulación de personas y vehículos durante el día lo que hace imposible llevar adelante este tipo de recolección de manera eficiente y segura” agregó.

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Buenos resultados

Además, el funcionario destacó que durante el operativo concluido en el Área Centro Sur levantaron “termotanques, lavarropas, heladeras, sillones, restos de poda y escombros de remodelaciones comerciales, lo que da cuenta de la variedad y el volumen de residuos que genera este sector de la ciudad muy poblado”.

En relación con las actuales tareas, explicó el trabajo de limpieza se coordinó estratégicamente con la obra de tendido de red de gas que se está ejecutando en el área. “Antes de que los equipos comiencen con el zanjeo para instalar las cañerías, las veredas deben estar despejadas para facilitar las tareas y evitar complicaciones”, explicó Haspert y mencionó que si bien estos barrios pertenecen al sector Cuenca XV dentro del cronograma anual, se adelantó su turno específicamente por la obra de gas que está ejecutando la Municipalidad de Neuquén.

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Próximos operativos

Haspert adelantó que la próxima semana, los trabajos de limpieza se trasladarán al sector HiBePa (Hipódromo, Belén y Paraíso). Asimismo, explicó que las tareas en el lugar demandarán dos semanas consecutivas, debido al alto volumen de residuos que suelen encontrar en la zona. Por otro lado, aseguró que el lunes comenzará el Puerta a Puerta en Altos del Limay.

En tanto, en Villa Farrel, el operativo ya lleva tres días de trabajo y, ante el volumen de residuos acumulado se prevé extenderlo hasta el próximo miércoles. “La cantidad de material encontrado superó las estimaciones iniciales lo que nos obligó a ajustar los tiempos para garantizar una cobertura completa del barrio”, dijo Haspert.

Haspert destacó la respuesta positiva de los vecinos en cada barrio al que llegan y en particular celebró el comportamiento de Villa Farrel. “Parece que nunca hubiese pasado un camión por acá. Si el vecino guarda este residuo, es que entendió el objetivo”, señaló.

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Qué tipo de residuos recibe el Puerta a Puerta

En cuanto a los tipos de residuos que se pueden dejar en las puertas de los hogares, Haspert fue claro: es todo aquello que el camión recolector habitual, que pasa seis veces por semana en cada cuadra de la ciudad, no puede llevarse.

Heladeras, termotanques, lavarropas, cocinas, sillones, restos de poda y hasta escombros de obra son aceptados por los equipos, que cuentan con maquinaria pesada y camiones con capacidad suficiente para trasladar ese material al complejo ambiental.

Por último, el subsecretario de Limpieza Urbana recordó que el Centro de Transferencia funciona durante todo el año, los siete días de la semana, de 8 a 20, y recibe exactamente los mismos tipos de residuos voluminosos que se retiran durante los operativos barriales.