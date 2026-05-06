Equipado con tijeras y guantes, agarraron a un ladrón que estaba prófugo

El sospechoso poseía una causa por hurto en su contra. Estaba junto a otros dos hombres, en la zona este de Neuquén.

Un ladrón que se encontraba prófugo de la Justicia hizo poco por esconderse y, cargando tijeras de podar, guantes y ropa oscura, terminó llamando tanto la atención que terminó detenido.

Según informó la Policía a través de su área de Prensa, todo inició con una identificación de rutina a tres sospechosos el día martes. El hecho inició poco antes de las 10, cuando personal del Centro de Monitoreo Urbano dio aviso a personal de calle de la Comisaría Primera sobre la presencia de tres individuos con actitud sospechosa que caminaban por inmediaciones de calles San Juan y Río Neuquén , en el este de la capital.

Los operadores, atentos a las cámaras, indicaron a los efectivos que los hombres que les habían resultado llamativos iban vestidos con abrigos azules y guantes, y parecían portar elementos cortopunzantes, entre ellos una tijera de podar de importantes dimensiones.

san juan y rio neuquen

Ante esta situación, se comisionó al móvil policial de Comisaría Primera, que acudió rápidamente al lugar y, gracias a la descripción exhaustiva recibida, el personal no tardó en dar con los sospechosos.

Una vez allí, el personal interviniente procedió a identificar a los sujetos en cuestión, interrogarlos sobre los elementos que portaban y realizar las verificaciones correspondientes de sus datos filiatorios a través del sistema de análisis.

Aunque en principio no se pudo determinar que estén camino a cometer o hayan cometido ningún ilícito, no se tenían motivos para demorarlos. Sin embargo, minutos más tarde y como resultado de las consultas, se logró descubrir que, curiosamente, uno de ellos registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por hurto simple, dispuesto por la Justicia local.

Por este motivo, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera en calidad de demorado y quedó a disposición de la fiscalía correspondiente.

Cayó un prófugo con pedido de captura tras un robo en una vivienda

También el martes, un violento robo en un domicilio del sur de la provincia de Neuquén terminó con cuatro hombres detenidos, entre ellos un prófugo con pedido de captura vigente.

El rápido operativo de la Policía permitió identificar a los sospechosos pocas horas después del hecho.

El episodio se registró durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Inacayal en la localidad de Villa La Angostura cuando dos delincuentes con el rostro cubierto ingresaron a una vivienda.

Una vez en el interior del domicilio, los ladrones realizaron amenazas verbales y redujeron a la dueña, una mujer mayor de edad.

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De acuerdo a la información brindada por la Policía de la provincia de Neuquén, los autores del hecho sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos un televisor tipo Smart, una tablet y un teléfono celular.

La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 28° de la localidad cordillerana y rápidamente el personal inició tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Como resultado, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos en el marco de la causa.

Durante las averiguaciones, los efectivos constataron que uno de los sospechosos registraba un pedido de captura vigente por presunto hurto simple, lo que derivó en su detención inmediata.