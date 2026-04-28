Un ladrón entró a robar a un patio y no alcanzó a huir: fue atrapado por vecinos

El ladrón además ya contaba con un pedido de captura vigente por no presentarse ante la Justicia en el marco de otro legajo.

Un ladrón confió demasiado en su suerte y entró a robar al patio de una vivienda en el oeste neuquino, pero su plan se desmoronó rápidamente. Terminó detenido y a la espera de una audiencia tras comprobarse que se lo buscaba por otra causa.

Según informó la Policía, el hecho se registró alrededor de las 10:15 del lunes , cuando un llamado telefónico alertó al Centro de Operaciones Policiales sobre un robo en proceso en un domicilio de calle Facundo Quiroga . De inmediato, personal policial de Comisaría Tercera se dirigió al lugar, donde al arribar constató que un sujeto había sido retenido por personas presentes en la vivienda.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir tras dialogar con el propietario de la vivienda, se supo que el intruso había saltado la reja perimetral del domicilio para introducirse en el patio, con el objetivo aparente de robar una bicicleta que había allí. Sin embargo, no logró su cometido porque su accionar fue detectado por los ocupantes de la vivienda, que salieron a su encuentro y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Al intentar darse a la fuga por el mismo lugar, fue reducido por efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento.

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A raíz de esto, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Tercera en calidad de demorado, pero luego y tras tareas de verificación realizadas por el Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, se constató que el sujeto contaba con un pedido de captura vigente en el marco de otra causa por robo en grado de tentativa. Por ello, se dio intervención a la fiscalía de turno y se lo dejó demorado en la unidad.

En tanto, en el lugar del hecho, personal policial llevó adelante las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas a los involucrados, lo que permitió reconstruir la mecánica de lo sucedido.

Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso que la persona quede detenida, a la espera de la audiencia judicial correspondiente, para evitar una nueva fuga antes de hacerlo comparecer.

Ingresó a robar a una vivienda, huyó con el botín y terminó demorado

Días atrás, un rápido operativo de la Policía permitió demorar a un hombre armado que intentó robar en una vivienda de la localidad de Centenario. Gracias al alerta por la presencia de un intruso detectado por cámaras de seguridad, personal de la Comisaría 52° logró frustrar el delito.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50 del viernes pasado, cuando efectivos de la Guardia de Prevención recibieron un llamado telefónico que advertía sobre un individuo dentro de un domicilio particular. De inmediato, un móvil motorizado se dirigió al lugar para intervenir.

Al llegar, los uniformados observaron al sospechoso cuando intentaba escapar por el fondo del inmueble, luego de haber saltado un paredón. Pese a la voz de alto, el hombre continuó su huida y, en ese contexto, extrajo un arma de fuego, lo que generó una situación de alto riesgo.

intento de robo en casa armado centenario

Sin embargo, gracias a la rápida reacción policial, el sujeto fue reducido en pocos segundos, sin que se registraran personas heridas.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar un teléfono celular que el individuo había sustraído, luego de provocar daños en una ventana frontal para ingresar a la vivienda.

Además, se secuestró un revólver en condiciones de uso, cartuchos, una pinza, prendas de vestir y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.