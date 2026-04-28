El EPEN inició la obra y los vecinos se van de la Ruta 7: cuándo tendrán la luz

Unas 58 familias de San Patricio del Chañar reclaman que hace dos días están sin luz expuestos a bajas temperaturas. Exigen el inicio de las obras.

A más de un día del acampe iniciado a la vera de la Ruta 7 por vecinos de barrio Costa Verde de la Picada 3, a unos 45 kilómetros de San Patricio del Chañar , se iniciaron las obras de electricidad . "Vamos a levantar porque llegó el EPEN con representantes del municipio", indicaron a LM Neuquén .

"Después de un acampe de más de 32 horas que iniciamos ayer a las 4 de la mañana", resaltó Victoria Río Figueroa sobre los esfuerzos para visibilizar el reclamo y agregó que no obstante los inconvenientes encontraron la manera de llevar adelante la protesta.

Respecto a las actividades del inicio de obra, la vecina detalló: "Están tomando las medidas para ver dónde hacen las fundiciones de hormigón para parar columnas de concreto".

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Cuál es el plazo para el servicio de electricidad

Luego, describió que los trabajadores del Ente Provincial de Energía de Neuquén les detallaron los plazos del secado de las fundiciones, que, en teoría, comienzan este miércoles.

"Sabemos que no lo van a terminar en dos días, por lo menos vinieron nos dieron una respuesta, una solución después de casi 32 horas", indicó y detalló cuál sería el plazo estimado de obra: "Entre 15 y 20 días, luego una vez que seque, colocan postes y el tendido, así que nos dijeron que a mediados de junio, nos queda todo mayo".

"Hoy el gobernador y los intendentes se reúnen por distintas obras, así que estimamos que la cuestión del financiamiento ya estaría resuelta, ya había un compromiso de palabra pero faltaban las formailidades, firma del convenio pero ya estaríamos en tránsito de ejecturar la obra", aseguró un funcionario municipal en la ronda con los vecinos.

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En tanto, aseguraron que la información quedará escrita en un acta acuerdo que firmarán por la tarde. "Vamos a levantar, dejar que trabajen, supervisándolos para que cumplan con los tiempos", señaló Victoria luego del diálogo. De esta manera, los vecinos cumplieron con su palabra, dado que habían asegurado, "no nos vamos a ir hasta que veamos los camiones que empiezan la instalación".

El reclamo de electricidad de los vecinos de Costa Verde

"En una primera instancia habíamos decidido cortar la ruta y fuimos reprimidos por la Policía con escopetas", relató a LU5 y explicó que entonces cambiaron la modalidad. "Entendimos y decidimos quedarnos a la vera de la ruta, haciendo una manifestación pacífica, sin interrumpir el tránsito sin agredir a nadie pero que se entienda que hace dos días que estamos sin luz".

El barrio Costa Verde se encuentra ubicado en la Picada 3, en medio del camino donde día a día circulan cientos de camiones de la industria hidrocarburífera del yacimiento Vaca Muerta donde señalan una contradicción: "provee energía a toda la provincia pero no tenemos luz".

Victoria también recalcó que la última reunión que tuvieron con la municipalidad de San Patricio del Chañar fue hace dos semanas donde les aseguraron que no reunían los fondos suficientes para iniciar la obra y que dichos fondos tenían que provenir desde la provincia. "Vos haces una obra, ponés plazos y tiene que empezar, pero dicen que no hay plata, ¿cómo es?", cuestionó la vecina.

Temperaturas bajo cero con un solo medidor para 58 familias

En medio del acampe relataron el devenir de los trámites que comenzaron desde que se instalaron. "Cuando éramos 12 familias nos pusieron un medidor comunitario", indicó Victoria y señaló que es el único servicio que persiste junto con el agua, que también describió como "una instalación precaria".

El medidor fue colocado entre el municipio y el EPEN como una solución provisoria que se le dio al barrio para brindar el servicio de luz. "Ahora somos 58 familias con un solo medidor", dijo la vecina y agregó que el contexto de temperaturas bajo cero incide en la demanda de energía eléctrica.

"Llegó el frío, no tenemos gas, nos calefaccionamos a leña o con el consumo de estufas eléctricas y salta la térmica, se queman artefactos", señaló.

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En el acampe desde este lunes a las cuatro de la madrugada se constituyeron guardias de unas 20 a 25 personas por turno para sostener el reclamo. Para calefaccionarse hicieron fogatas con leña y una olla popular. "Somos todos adultos, estamos pidiendo un servicio esencial".

Indicaron que se venció el plazo de 90 días para brindar electricidad

El 29 de septiembre de 2025, la Subsecretaría de Obras Públicas solicitó dar curso al llamado a Registro de Oposición para la obra “Suministro de Energía al Barrio Costa Verde en Picada N.º 3 Sur”. Este tenía previsto la conexión para 54 lotes con un monto total de $155.943.580,03 y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Asi mismo, se establecieron las formas de pago y la apertura del registro para el 3/11/2025 y cierre el 03/12/2025. De acuerdo al conteo que realizaron los vecinos, se venció a principios de marzo.

"El año pasado hicimos todos los trámites para que se nos reconociera como barrio, hicieron el proyecto de la obra de luz, se aprobó, presentamos documentación para ser contribuyentes del muncipio para que nos puedan descontar lo que va a salir la obra de luz, no hubo oposición, eso finalizó el 6 de diciembre del 2025", indicó Victoria.

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De esta manera, subrayó: "dice que la obra iba a tardar 90 días, osea que para el inverno íbamos a tener servicio, ese plazo se venció hace casi dos meses, está firmado por el intendente, el EPEN, nosotros".