La aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp , permite bloquear los ingresos compulsivos a los grupos . Cómo hacerlo.

¿Cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso?

Con el correr de los años , WhatsApp fue evolucionando y agregando cada vez más funciones. Una de ellas es la posibilidad de crear grupos integrados por varias personas, lo que permite dialogar, organizar temas de trabajo o intercambiar fotos y videos entre contactos que utilicen el servicio de mensajería más popular del mundo.

Sin embargo, esta herramienta tan útil también tiene su lado negativo , o mejor dicho, invasivo . Sin aviso previo ni consulta, muchas personas son agregadas a grupos sin su consentimiento , lo que se vuelve un dolor de cabeza. Para evitar que esto suceda, Meta, la empresa dueña de la aplicación, habilitó una función que, al activarla, bloquea que otros puedan sumarte compulsivamente a un grupo.

El procedimiento es sencillo y está disponible en todos los dispositivos Android y Apple (iPhone). Solo se deben seguir estos pasos:

Ingresar a WhatsApp

Abrir el apartado de “ Ajustes ”

” Dirigirse a la sección “ Privacidad ”.

”. Dentro de ese menú, apareció una opción específica que dice “ Grupos ”

” Al acceder, aparecerán tres opciones: “Todos” (cualquiera puede agregarte a un grupo, incluso si no se lo tiene registrado), “Mis contactos” (solo podrán hacerlo los contactos que se tengan agendados en el celular) y “Mis contactos excepto” (bloquea puntualmente a los contactos que el usuario elija de su agenda).

WhatsApp Esta opción permite elegir quién puede invitar a un grupo de WhatsApp.

Cuando se habilita la opción “Mis contactos” o "Mis contactos excepto”, la aplicación bloqueará el intento de las personas que no tienen permiso para agregar a un grupo. En este caso, en lugar de añadir directamente, enviará una invitación con dos opciones claras: aceptar o rechazar.

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp

Si bien WhatsApp generó muchas comodidades a la hora de las comunicaciones, también surgieron algunas molestias.

Una de ellas son las llamadas de números desconocidos a través de la aplicación de mensajería. Este servicio incluso es aprovechado para hacer estafas. Ante esta situación, WhatsApp ahora permite silenciarlas a través de la opción “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

La función se encuentra en los ajustes de privacidad dentro de la aplicación y se puede activar con los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp

Presionar los tres puntos ubicados en la parte superior derecha y seleccionar “ Ajustes ”.

ubicados en la parte superior derecha y seleccionar “ ”. Seleccionar “ Privacidad ”, luego “ Llamadas ” y activar la función “ Silenciar las llamadas de números desconocidos”. La función se activará cuando el botón cambia a verde.

”, luego “ ” y activar la función “ La función se activará cuando el botón cambia a verde. Al activar esta función de WhatsApp, la aplicación silenciará todas las llamadas de números que no estén registrados en la lista de contactos. Sin embargo, se seguirán mostrando en la pestaña de llamadas de la aplicación y en las notificaciones.

Whatsapp (1).jpg WhatsApp es la aplicación líder de mensajería instantánea en el mundo, con 3.000 millones de usuarios activos.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp este año

Meta actualizó la lista de smartphones que, a lo largo de este año, ya no serán compatibles con el servicio de WhatsApp, algo que afectará a millones de usuarios en todo el planeta. La empresa de Mark Zuckerberg confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente ya no estará disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas.

En general, estos celulares son modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. Entre los smartphones que ya no contarán con el servicio de mensajería se encuentran modelos de empresas reconocidas, como Apple, Samsung, Motora y Sony, entre otras. A continuación, la lista completa:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei