Fuerte choque en Autovía Norte: una moto terminó incrustada contra un auto

El motociclista fue trasladado al hospital Heller tras el impacto. El accidente ocurrió cuando un auto intentaba cruzar la autovía luego de que un camión le cediera el paso.

Este jueves comenzó con un fuerte accidente en Autovía Norte , en Neuquén, donde un motociclista terminó herido tras chocar contra un auto en plena circulación. El impacto fue de tal magnitud que la rueda delantera de la moto quedó prácticamente incrustada en uno de los laterales del vehículo.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9, en la zona de Autovía Norte y calle El Té, un sector de intenso tránsito durante la mañana. Allí intervino personal policial y una ambulancia del SIEN, que asistió al motociclista y lo trasladó al hospital Heller para su atención.

Según explicó la comisario Solano a LM Neuquén , en el accidente participaron una Nissan, conducida por un hombre de 41 años, y una motocicleta Honda CB de 190 centímetros cúbicos, manejada por un hombre de 30 años.

La primera reconstrucción indica que el conductor de la Nissan circulaba por calle El Té, en sentido norte, e intentaba cruzar Autovía Norte. En ese momento, un camión que avanzaba por la autovía hacia el este, por el carril externo, habría detenido su marcha para permitirle el paso.

Pero la maniobra terminó en segundos de tensión. Cuando el auto comenzó a avanzar, fue impactado en el guardabarro delantero izquierdo por la motocicleta, que circulaba también hacia el este, pero por el carril interno de la autovía.

El camión que habría cedido el paso no permaneció en el lugar, por lo que la Policía no contaba con sus datos al momento de relevar el siniestro.

Accidente de tránsito Autovía Norte

El motociclista resultó herido

El golpe fue violento. De acuerdo con la descripción policial, la rueda delantera de la moto quedó prácticamente encastrada entre el guardabarros y la rueda del automóvil. Algunas personas que estaban en el lugar señalaron que el motociclista habría salido despedido por encima del auto, aunque ese punto no fue confirmado oficialmente.

En el lugar se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la Nissan, que arrojó resultado negativo. Además, el hombre tenía toda la documentación en regla, por lo que pudo permanecer en el sitio mientras se completaban las actuaciones.

La motocicleta, en cambio, fue retenida de manera preventiva. Como su conductor había sido trasladado al hospital y no había otra persona que pudiera hacerse responsable del rodado, quedó a la espera de una grúa particular para ser retirada.

Solano explicó que una de las hipótesis es que el motociclista no haya advertido la maniobra del camión, que se detuvo para ceder el paso al auto. Esa situación pudo haber generado una lectura confusa para quien venía circulando por el carril interno de la autovía.

De todos modos, también aclaró que quien intenta incorporarse o cruzar una vía de circulación debe hacerlo únicamente cuando las condiciones sean seguras. En ese punto, marcó que la gentileza del camionero pudo haber derivado en una situación riesgosa para el resto de los conductores.

El accidente obligó a extremar la precaución en el sector durante la mañana, mientras trabajaban la Policía y el personal sanitario. La circulación se mantuvo condicionada hasta que finalizaron las primeras actuaciones y se organizó el retiro de los vehículos.