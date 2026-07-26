Horóscopo del domingo 26 de julio: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Para este domingo 26 de julio, el horóscopo dice que el cielo trae dos movimientos que se sienten en capas distintas. El primero, visible en el transcurso del día: la Luna cierra su tránsito por Sagitario durante la mañana y entra en Capricornio al mediodía , cambiando el clima de lo expansivo y entusiasta a lo estructurado y concreto.

El segundo, más lento y de fondo: el Nodo Norte abandona hoy Piscis y entra en Acuario , inaugurando un ciclo de año y medio donde el eje evolutivo colectivo apunta hacia la innovación, la comunidad y el pensamiento

El clima astral tiene por eso dos caras bien diferenciadas. La mañana todavía tiene el sabor del fin de semana sagitariano: liviana, social, con ganas de aprovechar las últimas horas de libertad antes de que empiece la semana. La tarde , con la Luna ya en Capricornio, baja el ritmo y pide que lo vivido este fin de semana se traduzca en algún tipo de organización o propósito concreto.

A continuación, un repaso signo por signo con las claves en amor, dinero, trabajo y energía personal para aprovechar mejor este día.

Horóscopo del domingo 26 de julio

Aries (21 de marzo – 19 de abril).

La mañana de Sagitario cierra tu zona de expansión con la dirección ya elegida, y la tarde de Capricornio la lleva a tu zona de carrera con una pregunta concreta: ¿cuál es el primer paso profesional de esa idea? Un domingo para cerrar el fin de semana con un plan escrito, aunque sea básico. Lo que queda en el papel mañana ya tiene otro peso..

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de transformación con la confianza en su lugar, y la tarde de Capricornio activa tu zona de filosofía y metas de largo plazo con una solidez que convierte lo que ayer era apertura en convicción real. Un domingo para armar el esqueleto de algo grande sin necesitar tener todos los detalles resueltos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de pareja con el compromiso confirmado, y la tarde de Capricornio activa tu zona de transformación y recursos compartidos con una pregunta práctica: ¿qué implica concretamente lo que acordaste este fin de semana? Un domingo para revisar los términos reales de lo que dijiste que sí.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de rutinas con el cambio de hábito ya iniciado, y la tarde de Capricornio activa tu zona de pareja y vínculos uno a uno con un tono serio y constructivo. Un domingo para hacer un acuerdo real con alguien importante sobre cómo van a funcionar las cosas de acá en adelante.

La predicciones del horóscopo para la última semana de mayo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El Sol y Júpiter en tu signo y la mañana de Sagitario activando tu zona de creatividad te dan las últimas horas de puro disfrute del fin de semana. La tarde de Capricornio pone la mirada en tu zona de trabajo y salud: un domingo para cerrar el placer con gratitud y preparar el cuerpo y la mente para una semana que va a exigir más de lo habitual.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de hogar con el primer paso dado, y la tarde de Capricornio activa tu zona de creatividad con una disciplina que convierte la inspiración en método. Un domingo para darle forma concreta a algo que esta semana llegó como idea: hacerlo pasar de concepto a boceto real.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de comunicación con la charla liviana disfrutada, y la tarde de Capricornio activa tu zona de hogar y familia con un tono más serio. Algo doméstico que el fin de semana tentó con dejar para después pide atención antes de que empiece la semana. Un domingo para cerrar lo que abriste.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de recursos con la acción concreta ya dada, y la tarde de Capricornio activa tu comunicación cercana con una conversación práctica sobre dinero, plazos o acuerdos que conviene dejar cerrada antes del lunes. Lo que se resuelve hoy en cinco minutos evita una semana de malentendidos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La Luna cierra su paso por tu propio signo durante la mañana y el domingo empieza tuyo, vibrante y claro. La tarde de Capricornio activa tu zona de recursos y autoestima con una pregunta que complementa todo lo del fin de semana: el blanco ya está elegido, ¿con qué recursos concretos vas a llegar? Un domingo para hacer el inventario sin que eso apague el entusiasmo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La mañana de Sagitario cierra tu zona de descanso con el propósito claro, y la Luna entra en tu propio signo al mediodía: el domingo pasa en pocas horas de la contemplación a la acción. A partir del mediodía te sentís más vos mismo, con el foco puesto y las prioridades en orden. Un domingo que mejora notablemente a medida que avanza.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El Nodo Norte entra hoy en tu signo inaugurando un ciclo evolutivo de año y medio que te pone en el centro de algo más grande que vos. La mañana de Sagitario cierra tu zona colectiva con el proyecto acordado, y la tarde de Capricornio activa tu zona de descanso: un domingo para sentir ese llamado sin la presión de responderlo hoy. Primero escucharlo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El Nodo Norte abandona hoy tu signo después de año y medio de haberlo habitado: el ciclo de crecimiento espiritual, compasivo e intuitivo que te tocó protagonizar llega a su punto de cierre. La tarde de Capricornio activa tu zona de amistades con una pregunta de fondo: ¿con quién de tu red querés seguir construyendo en el ciclo que empieza?