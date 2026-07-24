Los automovilistas que ingresen a Neuquén desde Cipolletti deberán hacerlo por la estructura más antigua. Cuándo se retoma la circulación.

Corte de tránsito en los puentes carreteros: qué día se usará el puente viejo como doble mano

En el avance de las obras de la Avenida Mosconi , la Municipalidad de Neuquén dispuso un corte temporario en el tránsito del puente carretero que une Cipolletti con la capital. Este domingo por la mañana, los vehículos que ingresen a la ciudad desde Río Negro deberán hacerlo a través del tercer puente o del "puente viejo", que quedará habilitado con doble mano de circulación.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, explicó en una entrevista radial que se pueden producir algunas demoras o mínimas molestias para los automovilistas, por lo que aconsejó planificar los trayectos en caso de tener que movilizarse desde o hacia Cipolletti.

Según detalló, el corte de circulación se dará para permitir el trabajo de una grúa de gran porte en el sector. "Es un corte en el marco de la obra de la gran avenida Mosconi, para quitar el pórtico de lectura de patentes que está instalado en el ingreso a la ciudad de Neuquén, en el acceso por el puente nuevo, que está paralelo al puente viejo de cemento", señaló.

La grúa trabajará en el lugar entre las 8 de la mañana y las 13 del domingo 26, por lo que se realizó un trabajo coordinado entre Tránsito y Policía, tanto del lado rionegrino como el neuquino, para modificar la circulación y así generar espacio para los trabajos.

Claudio Espinoza

"Es una tarea indispensable para adecuar la infraestructura del pórtico en el nuevo trazado de la ruta hay que elevarlo", dijo Baggio y agregó: "Primero lo vamos a quitar y luego se va a volver a colocar".

Cómo será la circulación este domingo

Según explicó Baggio, los conductores que ingresen desde Cipolletti hasta Neuquén este domingo por la mañana deberán tomar el tercer puente sobre el río Neuquén o utilizar el desvío en la zona de puentes carreteros.

En lugar de transitar por el camino habitual, la estructura más moderna conocida como "puente nuevo", deberán desviarse hacia la izquierda para tomar uno de los carrilles del "puente viejo", que tiene arcos de cemento y que, por este día, tendrá dos sentidos de circulación.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, los que salgan desde Neuquén hacia Cipolletti podrán hacerlo tanto por el tercer puente como por el tercer puente, pero con la precaución de que tendrán un solo carril habilitado, ya que la estructura permitirá el doble sentido de circulación.

"Hay que prever las actividades y la trayectoria que tenemos que hacer porque puede generar un mínimo trastorno", dijo Baggio y aclaró que "se eligió el domingo porque es el de menor circulación, este sistema de lectura de patentes en tiempo real arroja como uno de los datos interesantes que el día de menor flujo y el horario de menor flujo es el domingo por la mañana. Eso lo tenemos bien estudiado".

El pórtico de lectura de patentes volverá a ser instalado cuando se construya el viaducto de acceso a Neuquén, en el marco del desarrollo de los trabajos de la Etapa 6 de la Avenida Mosconi.

Sebastián Fariña Petersen

El funcionario aclaró que este lector de patentes permite conocer datos fundamentales para ordenar el tránsito en la ciudad. Según detalló, "en este punto está medido que entran 53 mil autos por día, solo por ese pórtico".

A esa cifra deben sumarse también los vehículos que acceden por otros ingresos, como la Mosconi desde Plottier, la ruta 7 desde Centenario o el tercer puente que permite la conexión con Cipolletti y otras localidades rionegrinas.

El pórtico permite conocer las horas pico de acceso a la ciudad. Según el análisis de estos datos, se supo que las mañanas de domingo son el momento de la semana de menor circulación vehicular por el sector. Por eso, se eligió ese horario para realizar obras que exijan cortes de tránsito.