Megaobra en el ingreso a Neuquén: la Avenida Mosconi y una elevación que pasará por arriba de otra calle

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, adelantó cuáles son los avances de la obra que está en el ingreso a la ciudad de Neuquén.

La construcción del viaducto elevado en el acceso por los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti ya tiene sus bases en marcha. Como parte de la transformación de la Avenida Mosconi (cambiará de nombre luego de una encuesta vecinal ), los equipos operativos ejecutan las tareas de cimentación profunda para dar una respuesta definitiva al cuello de botella que afecta la movilidad interprovincial.

La obra optimizará los tiempos de viaje y aportará previsibilidad a miles de familias que se desplazan diariamente en la región metropolitana. El desarrollo de la infraestructura contempla, además, mitigar problemas históricos del sector.

Con respecto a los objetivos de saneamiento y seguridad que guían las intervenciones sobre la antigua traza de la avenida, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini recordó que el propósito es "que deje de funcionar como un dique" para evitar inundaciones ante tormentas extraordinarias, y aseguró: "No queremos que le ocurra algo a la ciudad y que la frase sea deberíamos haberlo hecho. Lo estamos haciendo".

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (10) La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini. Claudio Espinoza

Además, indicó que la obra demandaría tres años, pero "se ha tomado la decisión de que empresas neuquinas trabajen 24 horas” y así la “obra en un año va a estar terminada”.

Avenida Mosconi: detalles de una obra que cambia Neuquén

Las tareas se concentran en las perforaciones del suelo mediante el uso de una pilotera de gran porte. Estas maniobras de ingeniería civil resultan fundamentales para consolidar los cimientos donde se apoyará el viaducto, garantizando la estabilidad de la calzada superior y permitiendo que las calles colectoras e inferiores distribuyan el tránsito hacia los diferentes barrios de la capital sin generar interrupciones en la vía principal.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno explicó el impacto urbano del proyecto y precisó que la estructura "nos permite elevar el acceso a Neuquén para que la calle Alderete pase por debajo, justamente cortar esto de tener intersecciones a nivel".

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (19) La obra en los puentes del viaducto de la Avenida Mosconi. Claudio Espinoza

La funcionaria detalló que el objetivo prioritario del diseño vial es "poner los cruces a distinto nivel para que no tengamos interrupciones en la fluidez del tránsito".

Pasqualini subrayó que las obras se financian de manera autónoma y ratificó: "Lo estamos haciendo a la neuquina, lo estamos haciendo con presupuesto propio, lo estamos haciendo trabajando 24 horas con el compromiso de todos los equipos municipales para que esta obra, como siempre dice el intendente, en vez de un año, sea un poquito menos".

Los detalles técnicos del impresionante viaducto de 48 pilotes

Actualmente, los trabajos hidráulicos y de suelo alcanzan una profundidad promedio de más de 17 metros. En total, la planificación contempla la colocación de 48 pilotes de hormigón armado, un esquema que avanza a un ritmo sostenido de una unidad por jornada laboral.

Hasta el momento, el personal operativo completó las primeras 4 fundaciones profundas y se prepara para iniciar el hormigonado de los elementos de vinculación superficial.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (15) Claudio Espinoza

La siguiente fase constructiva consistirá en la vinculación de los pilotes terminados mediante cabezales de hormigón. El cronograma global estipula un plazo de 48 días para finalizar la totalidad de los apoyos subterráneos.

Una vez concluidos estos bloques de base, se iniciará el levantamiento de las estructuras verticales que sostendrán las luces del puente, un proceso que comenzará a ser visible en un plazo estimado de entre 20 y 25 días.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (12) Obra de los viaductos de la Avenida Mosconi cerca de los puentes. Claudio Espinoza

Al respecto, Bruno indicó que las armaduras de hierro ya se encuentran preparadas en el obrador y señaló que "a medida que vamos terminando los apoyos, es decir, esos cabezales arriba de los que ya hicimos, ahí comenzamos a hacer las columnas". La funcionaria puntualizó que los equipos técnicos mantienen un desempeño óptimo en el terreno para sostener los plazos previstos en el pliego.

Medidas y plazos de la Gran Avenida, a medida que avanza la obra

Pasqualini señaló que “hace muy poco se incorporó el tercer tramo” y que se calcula que hacia agosto “la obra se va a sentir totalmente unificada”. En este sentido agregó que “dentro de aproximadamente 30 a 40 días ya la ciudad va a tener los semáforos inteligentes” lo que consolida a la Gran Avenida como parte de “una ciudad planificada”.

La Gran Avenida contempla el tendido de calzadas con cinco carriles, veredas peatonales amplias y la instalación subterránea de cañerías para mega pluviales de 1,20 metros de diámetro. El proyecto se complementará en un plazo de entre 30 y 40 días con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de semáforos inteligentes.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (11) Gran movimiento de trabajo incesante en la megaobra. Claudio Espinoza

Las dimensiones de la obra responden a un diagnóstico de movilidad metropolitana. Los registros municipales obtenidos a través de los tótems de lectura de patentes indican que en las franjas horarias pico, comprendidas entre las 6:45 y las 8:30 de la mañana, ingresan a la ciudad aproximadamente 150.000 vehículos.

Miles de vehículos todos los días

Si se contempla que el parque automotor local cuenta con 280.000 rodados patentados, la circulación simultánea en la capital alcanza picos de 400.000 automóviles, concentrando entre 60.000 y 70.000 ingresos exclusivos por el sector de los puentes carreteros.

De forma complementaria al viaducto, el municipio implementa un esquema de ordenamiento urbano en las inmediaciones del corredor.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (17) Miles de vehículos todos los días pasan por lso puentes que unene Neuquén con Cipolletti. Claudio Espinoza

En las calles Félix San Martín y Perticone se dispuso la prohibición de estacionamiento en sectores específicos mediante la demarcación de cordones amarillos para agilizar las vías de escape alternativas.

También se determinó suspender el cobro del estacionamiento medido los días sábados para resguardar las ventas de los comercios frentistas establecidos en la zona.