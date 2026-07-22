Neuquén entregará lentes y prótesis gratuitas a 10.000 personas

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro pusieron en marcha este miércoles Cuidar +65, un programa de cuidado integral para adultos mayores de 65 años.

El plan está diseñado específicamente para eliminar las barreras económicas y de movilidad que suelen afectar a la población adulta mayor. El objetivo es garantizar prestaciones médicas, asistencia, entrega de lentes, prótesis, medicamentos a domicilio y monitoreo mediante telemedicina de los Navegadores de Salud.

El ministro Regueiro destacó la labor de todos los equipos para desarrollar este programa y detalló que “Cuidar +65 es una estrategia que es prioritaria y que tiene que ver con un dato demográfico: desde el Censo 2010 al Censo 2022 la población de la provincia del Neuquén aumentó en 160.000 personas, y de ese grupo 40.000 son mayores de 65 años”.

Informó que es el grupo de población que más creció e indicó: “Son nuestros padres, nuestros abuelos; tenemos que ver a ver cómo hacer para llegar a ellos y dar una respuesta sanitaria acorde y según las necesidades. Por eso es que Cuidar +65 está pensado como una estrategia específica”.

Estrategias

Esta estrategia se suma a otras que tiene en marcha el sistema de Salud, como son el Odontomóvil, la Vacuneta o la Noche de las Mamografías, que buscan llevar la prevención y la Salud a diferentes grupos poblacionales. “Vamos a supermercados, centros de jubilados, canchas de fútbol y ferias, porque la idea es que la gente pueda acceder al sistema de salud”, dijo el ministro.

Añadió que todos esos programas se pensaron como “estrategias que nos permitan llegar donde antes no podíamos y tienen que ver con cambiarle la cara a Neuquén. Ese cambiarle la cara a Neuquén es esto, cambiar la sonrisa a las personas mayores a través de una prótesis, mejorar la vista a través de lentes o mejorar el acceso a un acompañamiento de un navegador”.

“Entendemos que todavía tenemos que resolver muchas cosas, pero cuando lo empezamos a humanizar y pensamos grupo por grupo, cuando trabajamos específicamente con poblaciones, nos permite llegar con una prestación de mejor calidad”, aseguró.

Plan

La directora provincial de Gestión de la Salud, Mariana Casullo contó que este plan comenzó “con otro programa que tiene que ver con salud visual y salud escolar”. Recordó que “cuando empezamos con ese programa hace unos meses y nos tocó recorrer el territorio de la provincia con la entrega de lentes, nos pasó que se nos acercaban adultos a preguntarnos cuándo íbamos a entregarles a ellos”.

“Nuestro plan provincial tiene líneas de cuidado y queremos que esa línea de cuidado llegue a todos y a todas las personas que puedan tener necesidades”, dijo Casullo y agregó que, por esto, “el programa lo pensamos como un camino de cuidado, no como prestaciones, sino que es tratar de recorrer el camino del cuidado de las personas adultas de nuestra provincia”.

El acto de presentación se realizó en la Asociación Mutual del Personal del BPN, y contó con la presencia de funcionarios, equipos de salud, referentes y actores vinculados a la atención y el acompañamiento de las personas mayores.

Una red para cuidar

El objetivo de Cuidar +65 es fortalecer la red de cuidados integrales para las personas mayores de 65 años que residan en la provincia del Neuquén y no tengan obra social ni prepaga. El programa incluye consultas médicas presenciales o teleconsultas, salud visual y entrega de lentes, evaluación bucal y entrega de prótesis, dispensa y entrega de medicamentos esenciales a domicilio, laboratorios de análisis clínicos, rastreo de enfermedades oncológicas, y monitoreo de los Navegadores de Salud.

Los beneficiarios (10.000 personas estimadas) deben inscribirse por el portal MiSalud. Una plataforma web de uso gratuito, accesible para todos los neuquinos y neuquinas, que no requiere descarga, lo que facilita su uso. La persona que necesite ayuda con la plataforma, se puede acercar a cualquier centro asistencial público para registrarse.

Se amplía la cobertura del programa con la incorporación de lentes y prótesis dentales gratuitas. Estas prestaciones se otorgarán luego de una evaluación realizada por profesionales del sistema público y estarán sujetas al cronograma y a la disponibilidad de insumos. Esta medida busca mejorar la salud, la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores, facilitando el acceso a prestaciones esenciales que suelen tener un alto costo.

Tratamientos crónicos

El programa incorpora la entrega de medicamentos esenciales a domicilio. De esta manera, se facilita el acceso a los tratamientos y reduce la necesidad de traslados y esperas en las farmacias. Las entregas serán coordinadas por farmacias y prestadores habilitados para garantizar que cada medicamento llegue de forma segura y periódica al hogar.

También 60 navegadores y navegadoras de salud, estudiantes universitarios capacitados por el ministerio de Salud para escuchar, identificar barreras, orientar y acompañar. Brindarán apoyo en la gestión de sus turnos médicos, el uso de las plataformas digitales sanitarias, derivaciones, detectar alertas, actualizar datos y revisar vacunas, entre otros.

Además, el programa contará con un sistema de seguimiento mediante telemedicina (llamadas, videollamadas y mensajería), coordinado por los navegadores. Todas las gestiones y la información clínica serán administradas bajo estrictos criterios de confidencialidad y protección de datos.