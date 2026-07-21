Chile declaró estado de catástrofe por el temporal: 10 muertos, desaparecidos y 100 mil aislados

El "Niño Godzilla" sigue golpeando con fuerza. Las devastadoras lluvias continúan y en una hora cayó la cantidad de agua que se registra en todo un mes.

El gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe para reforzar la asistencia en las regiones más afectadas.

El gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe por un fuerte temporal que dejó ya al menos 10 muertos, 17 heridas y cuatro personas desaparecidas. El impacto del fenómeno conocido como "Niño Godzilla" ha provocado graves desastres en distintas regiones del país.

Las lluvias también provocaron graves daños en viviendas , rutas y servicios básicos, mientras más de 100.000 habitantes permanecen aislados.

El brutal temporal afecta a Chile desde mediados de la semana pasada, donde las intensas lluvias provocaron grandes inundaciones, además del colapso de rutas y servicio eléctrico.

El último balance registra cerca de 2.200 damnificados y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores. Además, unos 150.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en distintas regiones del país.

Las lluvias bloquearon caminos y dañaron puentes, lo que dejó a miles de personas sin posibilidades de trasladarse. Los equipos de emergencia utilizan rutas alternativas para entregar alimentos, agua potable y elementos básicos.

Estado de catástrofe: cuáles son las zonas más afectadas

La declaración del estado de catástrofe alcanza a la región de Coquimbo y a la provincia de Huasco, en Atacama. El presidente José Antonio Kast tomó la decisión ante el deterioro de la situación en el norte chileno, donde las precipitaciones intensas resultan poco habituales por las condiciones desérticas.

La declaración permite desplegar efectivos militares, restringir la circulación y acelerar la movilización de recursos. Las autoridades buscan reforzar la asistencia en las comunidades aisladas y facilitar el ingreso de los equipos de emergencia.

El temporal comenzó el 15 de julio y afectó distintas zonas del territorio chileno. Durante las últimas jornadas avanzó con especial fuerza sobre Coquimbo y Atacama, donde las crecidas de ríos, los deslizamientos de barro y las inundaciones provocaron daños severos.

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó que el saldo llegó a 10 fallecidos, 17 heridos y cuatro desaparecidos. Las cifras pueden modificarse a medida que los rescatistas accedan a las localidades incomunicadas.

En Coquimbo también se registraron cortes de agua y acumulaciones de barro en áreas urbanas. La interrupción del suministro eléctrico complicó las comunicaciones y el funcionamiento de distintos servicios esenciales.

Lluvias extremas en el norte chileno

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, explicó que en algunas zonas cayó en una hora la cantidad de agua que suele registrarse durante todo un mes. El funcionario calificó las precipitaciones extremas como un fenómeno fuera de los parámetros habituales.

La Dirección Meteorológica de Chile también destacó el carácter excepcional del temporal. Sus especialistas indicaron que el país no enfrentaba una condición similar desde hacía cerca de dos décadas.

Se contabilizaban además otros 14 lesionados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Las crecidas arrastraron barro, piedras y otros materiales hacia rutas y zonas habitadas. En algunos sectores, las autoridades emitieron alertas para evacuar ante el riesgo de nuevos desbordes o movimientos de tierra.

El temporal también afectó la actividad marítima. Las marejadas intensas y las ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora obligaron a varios puertos a limitar sus operaciones como medida preventiva.

Las autoridades mantienen el monitoreo sobre ríos, quebradas y sectores montañosos. También recomendaron evitar viajes innecesarios y respetar las instrucciones de evacuación mientras continúen las condiciones inestables.

Viviendas destruidas y cortes de servicios

Más de 1.100 viviendas quedaron destruidas o sufrieron daños de gran magnitud por las inundaciones y los deslizamientos. Otras construcciones permanecen bajo evaluación, por lo que el número podría aumentar durante los próximos relevamientos.

El Ministerio de Energía informó que alrededor de 150.000 personas continúan sin electricidad. Las empresas distribuidoras trabajan para reparar las redes, aunque el aislamiento y el estado de los caminos demoran las tareas.

La compañía Aguas del Valle también reportó daños en sus instalaciones. Parte del personal debió abandonar algunos establecimientos ante el avance del agua, mientras los equipos técnicos intentan restablecer el servicio.

El temporal en Chile afecta al menos a diez de las 16 regiones del país. Coquimbo y Atacama concentran ahora las situaciones más graves, aunque otros sectores también registran inundaciones, cortes eléctricos y daños materiales.