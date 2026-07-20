¿Llega la nieve a Neuquén? Tras la lluvia, cuándo podría teñirse de blanco la ciudad

Defensa Civil advirtió que podrían registrarse agua-nieve o nevadas en el Alto Valle y pidió extremar las precauciones al viajar.

La posibilidad de que caiga nieve en el Alto Valle durante los próximos días comenzó a tomar fuerza luego de las declaraciones del director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz , quien confirmó que existe una probabilidad de que el fenómeno alcance la zona a partir del miércoles, en el marco del ingreso de un intenso sistema de aire frío y húmedo sobre Neuquén.

El funcionario explicó que la provincia atraviesa un período de inestabilidad que ya genera lluvias en el área de Confluencia, Vaca Muerta y sectores del centro neuquino, condiciones que se mantendrán durante los próximos días.

" Existe una pequeña probabilidad de nieve sobre el Alto Valle a partir del día miércoles ", señaló Cruz en diálogo con RTN. Aclaró que todo dependerá del comportamiento de los vientos y de las temperaturas que se registren durante la jornada más fría de la semana.

El miércoles será el día más intenso

Según indicó el director provincial de Defensa Civil, el miércoles se perfila como el momento de mayor intensidad del fenómeno meteorológico.

Foto: archivo. Claudio Espinoza

"El miércoles es el período más intenso en cuanto a frío, lluvias y nevadas", afirmó. En ese contexto, sostuvo que si las condiciones atmosféricas evolucionan como está previsto, podrían registrarse episodios de agua nieve e incluso nevadas en algunos sectores del Alto Valle.

Mientras tanto, las nevadas ya comenzaron a presentarse de manera débil en el norte de la provincia, especialmente en la zona de Manzano Amargo, cercanías de Varvarco y otros sectores cordilleranos.

A partir del martes, el fenómeno se intensificará y durante el miércoles abarcará prácticamente toda la franja cordillerana del Neuquén, desde el norte hasta el sur. Además, Cruz anticipó que también podrían producirse nevadas en localidades como Zapala y Cutral Co.

Qué pasa con las rutas y los viajes a Chile

El funcionario aclaró que, por el momento, no se registran complicaciones importantes en territorio neuquino producto del temporal.

Foto: archivo. Claudio Espinoza

Sí explicó que el Paso Internacional Pino Hachado debió interrumpir momentáneamente su funcionamiento debido a un desperfecto eléctrico en el complejo fronterizo. Según precisó, el paso había habilitado la circulación durante la mañana, pero poco después volvió a cerrar por la falta de suministro eléctrico.

En paralelo, advirtió que la situación del lado chileno es mucho más compleja debido al fuerte temporal que afecta a ese país.

"Chile está en alerta roja máxima producto del ingreso de estos sistemas frontales", indicó Cruz, al mencionar que existen anegamientos y crecidas de ríos en distintas zonas cercanas a la frontera.

Por ese motivo, recomendó que quienes tenían previsto viajar al vecino país evalúen postergar el viaje hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

El operativo desplegado en las rutas

Frente al pronóstico, la Secretaría de Emergencias desplegó un importante operativo preventivo junto a distintas áreas provinciales.

Cruz detalló que trabajan equipos de Protección Civil, Seguridad Vial, SIEN, Manejo del Fuego y Policía del Neuquén en distintos corredores estratégicos, entre ellos la Ruta Nacional 237, Siete Lagos, las rutas provinciales 13, 46, 26, 27 y 21, además de los tramos que conectan Arroyito, Zapala, Cutral Co, Piedra del Águila, Villa Pehuenia, Aluminé, Caviahue, Copahue y el norte provincial.

Finalmente, insistió en que quienes deban viajar consulten previamente el estado de rutas y las condiciones meteorológicas, respeten las indicaciones del personal que se encuentra trabajando y, de ser posible, eviten circular entre el martes y el miércoles, cuando se espera el momento de mayor intensidad del frente frío.