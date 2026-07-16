Vientos de más de 90 km/h, lluvias fuertes y hasta 60 cm de nieve: alerta naranja del SMN

Las advertencias alcanzan distintos sectores del país, donde además se espera la presencia de viento blanco.

Las condiciones climáticas para este jueves marcan una fuerte inestabilidad en varias regiones del país, y en las últimas horas se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes este jueves alertas por lluvias, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda en distintas regiones de la Argentina.

El organismo nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja, lo que podría causar un potencial riesgo para la población, por lo que se recomienda mantenerse informada de las regiones afectadas por cada uno de estos fenómenos.

Alerta por nevadas intensas

Una de las principales advertencias corresponde a las nevadas previstas en sectores cordilleranos, lo que quiere decir que el área será afectada por nevadas fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El organismo indicó que las provincias de Neuquén, Mendoza y el sur de San Juan están bajo alerta naranja.

En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada. La nieve podría estar acompañada por viento intenso, lo que favorecería la reducción de la visibilidad y la formación de nieve acumulada sobre caminos y rutas.

Asimismo, Santa Cruz, norte de San Juan y La Rioja están bajo alerta amarilla, es decir, se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones que pueden ubicarse entre los 10 y los 50 centímetros. En determinados puntos, especialmente en las áreas más elevadas, esos registros podrían ser superados.

En las zonas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve. El organismo recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos y circular con los elementos exigidos por las autoridades.

Alerta por lluvias persistentes

Las lluvias afectarán principalmente sectores cordilleranos y precordilleranos de la Patagonia, con advertencias en áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El SMN prevé precipitaciones persistentes, con valores acumulados que rondarán entre los 10 y los 20 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual. En los sectores más altos, parte de esas precipitaciones podrá caer como nieve.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar residuos para impedir que se obstruyan los desagües y mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas bajas que puedan experimentar un rápido aumento del caudal.

Alerta por fuertes vientos en varias provincias

Las alertas por viento abarcan una extensa franja del oeste argentino, desde sectores patagónicos hasta provincias del norte y este. Las zonas afectadas son: Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Se esperan vientos con velocidades intensas y ráfagas que, en algunos puntos, podrían acercarse o superar los 90 kilómetros por hora. En zonas elevadas, el fenómeno podrá reducir considerablemente la visibilidad por la presencia de nieve levantada por el viento.

El SMN aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados, evitar refugiarse debajo de árboles o carteles, mantener cerradas puertas y ventanas y tener preparada una mochila de emergencia.

Viento Zonda en Cuyo

El viento Zonda también afectará sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta. Según el organismo, el fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Su llegada puede generar una reducción repentina de la visibilidad, un marcado aumento de la temperatura y un fuerte descenso de la humedad.

Frente a estas condiciones, se recomienda cerrar completamente las viviendas, evitar actividades al aire libre, proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo, mantenerse hidratado y no realizar quemas.

El SMN remarcó que las alertas pueden actualizarse durante la jornada, por lo que pidió consultar periódicamente los canales oficiales.