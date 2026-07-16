El SMN emitió advertencias amarillas y naranjas para distintos puntos de la provincia. Las condiciones más complicadas se concentrarán en el oeste neuquino.

Neuquén bajo alerta por fuertes nevadas, lluvias y ráfagas: estas son las zonas afectadas.

Neuquén tendrá una jornada marcada por el mal tiempo, con alertas por nevadas, lluvias persistentes y fuertes vientos. El panorama más complejo se espera en la cordillera, donde la combinación de los fenómenos podría complicar la circulación por rutas y caminos de montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel amarillo y naranja para diferentes sectores del oeste provincial. En algunos puntos se prevén importantes acumulaciones de nieve, acompañadas por ráfagas capaces de reducir de manera considerable la visibilidad.

Las condiciones también podrían afectar los pasos fronterizos y los accesos a las localidades cordilleranas. Por ese motivo, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Dónde se esperan las nevadas más intensas

La advertencia más importante del SMN para Neuquén es por nevadas de nivel naranja y alcanza la cordillera de Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo y Buta Ranquil.

En esas regiones se esperan nevadas intensas y persistentes, con importantes acumulaciones en pocas horas. La nieve estará acompañada por fuertes vientos, por lo que puede producirse una marcada reducción de la visibilidad y registrarse condiciones de viento blanco.

El fenómeno podría generar complicaciones para circular por rutas, caminos de montaña y accesos a las localidades cordilleranas. En las zonas de menor altura, las precipitaciones también podrían presentarse como lluvia o aguanieve.

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Ante este escenario, el SMN recomienda evitar los traslados que no sean imprescindibles y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

En estas regiones se prevén nevadas de variada intensidad. El fenómeno podría estar acompañado por fuertes vientos, con nieve en suspensión y posibles complicaciones para circular por rutas, caminos de montaña y pasos fronterizos.

Lluvias persistentes en el oeste neuquino

El SMN también emitió una alerta por lluvias para sectores cordilleranos de la provincia. Se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados importantes durante el período de vigencia de la advertencia.

La lluvia podría aumentar el caudal de ríos y arroyos, además de favorecer la presencia de agua, barro o desprendimientos sobre algunos caminos. Las zonas afectadas son: sur de Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En las áreas de mayor altura, parte de esas precipitaciones podría transformarse en nieve. El organismo pidió evitar las actividades al aire libre y mantenerse alejado de cursos de agua y sectores bajos.

Fuertes ráfagas y visibilidad reducida

El viento completará el escenario adverso previsto para Neuquén. En la cordillera se esperan ráfagas intensas, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Además de dificultar la circulación, el viento podría levantar la nieve acumulada y provocar una fuerte reducción de la visibilidad. También existe riesgo por la caída de ramas o el desplazamiento de objetos que no estén correctamente asegurados.

Las zonas afectadas son: Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Buta Ranquil y Andacollo.

Ante estas condiciones, se recomienda permanecer en lugares cerrados durante los momentos de mayor intensidad y evitar refugiarse debajo de árboles, postes o carteles.

Qué recomienda el SMN

Frente a las alertas vigentes, el organismo nacional pidió tomar una serie de precauciones:

Evitar actividades al aire libre.

No viajar sin consultar previamente el estado de las rutas.

Llevar cadenas y los elementos obligatorios para circular en zonas con nieve.

Retirar periódicamente la nieve acumulada sobre los techos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, documentos, abrigo y teléfono celular cargado.

Respetar las indicaciones de las autoridades locales.

Las alertas pueden actualizarse durante la jornada, por lo que se aconseja revisar periódicamente los informes y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.