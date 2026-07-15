Carlos Quintriqueo frente a las elecciones 2027: pelea por las intendencias y alianzas para "cuidar Neuquén"

El secretario general de ATE y líder de Más por Neuquén destacó el desempeño en las elecciones de 2023 y aclaró dónde presentará candidatos. Qué opina del rumbo provincial.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Neuquén, Carlos Quintriqueo , analizó el panorama electoral de cara a 2027 y aseguró que su partido, Más Por Neuquén , busca afianzarse en el territorio y disputar intendencias. Además, llamó a un entendimiento para que las fuerzas provinciales defiendan Neuquén frente a las intenciones de los partidos nacionales que, según advirtió, buscan usar la provincia y dejar "tierra arrasada".

En una visita a los estudios de LMNeuquén En Vivo, el referente sindical repasó los últimos avances en las negociaciones paritarias que inició su gremio con el gobierno provincial. Tras presentar sus intenciones de sostener las actualizaciones trimestrales en base al IPC para la segunda mitad del año y reclamar una recomposición salarial por la pérdida de poder adquisito acumulada en los últimos dos años, las partes pasaron a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el 28 de julio.

Durante la entrevista, Quintriqueo respaldó la decisión de hacer un acuerdo semestral y no anual, como hizo el gremio docente ATEN , porque esta nueva negociación les permite no sólo sostener las actualizaciones por IPC sino reclamar por otros mecanismos de recomposición que, según el sindicalista, deben expresarse en porcentajes y no en bonos.

Sin embargo, señaló que los beneficios que suele acordar ATE se replican luego al resto de los gremios estatales, por lo que aseguró que trabajan en una pauta salarial que impacta en más de 70 mil agentes públicos de la provincia.

Sebastián Fariña Petersen

Quintriqueo va por las intendencias y una alianza que defienda Neuquén

El secretario general de ATE reflexionó también acerca del panorama electoral para las elecciones provinciales de 2027, en donde se definirá si hay continuidad para la gestión liderada por el gobernador Rolando Figueroa o si otros partidos asumen el gobierno de la provincia. En ese contexto, el dirigente destacó el desempeño de su partido, Más Por Neuquén, y convocó a los neuquinos a elegir alternativas locales frente a las fuerzas que compiten a nivel nacional.

"No dejamos nunca de trabajar, pasó la elección y seguimos caminando y recorriendo los barrios", dijo Quintriqueo y agregó: "También corresponde a los que nos acompañaron, por eso volvemos desde noviembre los lugares que recorrimos en la campaña. Primero en gratitud y afianzando eso que empezamos a construir".

Pese a la campaña breve que asumieron, Más Por Neuquén obtuvo el respaldo de la comunidad. "Sacamos ocho puntos en una elección compleja porque era una elección nacional más que provincial. Si fuera una elección provincial, hoy tendríamos cinco diputados provinciales. Es un piso que nos quedó en ese mes de campaña", aseguró.

"La primera cuestión es fortalecer la herramienta que pudimos construir en poco tiempo", expresó el líder de ATE. "Sí vamos a trabajar para presentar candidatos a intendentes, diputados y concejales. Cuando se fijen las elecciones vamos a ver qué acuerdos electorales se pueden alcanzar", añadió.

Quintriqueo ya tiene en claro cuáles son las localidades fuertes para planificar su campaña en el interior de Neuquén. "Si uno mira cómo nos fue en el resultado electoral, en Junín (de los Andes) estamos muy bien para presentar", afirmó.

Y adelantó dónde avizora el bastión de Más Por Neuquén: "En Pilo Lil ganamos y eso nos obliga a presentar candidatos. Va a ser nuestra primera intendencia, no tengo dudas".

Mencionó, además, otras localidades que les dieron respaldo en las elecciones y que todavía siguen con trabajo territorial. "En el norte también y en Zapala hay un gran trabajo y desarrollo en el que destaco la inmensa cantidad de jóvenes que se han incorporado. Me alienta a seguir trabajando porque los veo con entusiasmo a ellos semana a semana", afirmó.

La importancia del contenido neuquino

Quintriqueo aseguró que la construcción de su partido responde a la necesidad de defender una política neuquina frente a la mirada centralista de los partidos federales, que incluso ve en el Consejo Nacional del gremio ATE. "Si los trabajadores estatales a nivel nacional llegamos donde llegamos fue por reponsabilidad sindical, es un gremio que por muchos años estuvio ausente. No le garantizaron estabilidad a sus trabajadores y nosotros en Neuquén sí la garantizamos", señaló.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, aclaró que comparte un sendero que también construyó, desde su lugar, el referente petrolero Marcelo Rucci. "Los dos construimos espacios políticos de la experiencia de haber participado en diferentes fuerzas y no haber sido tomado en cuenta en la gestión. Eso nos empujó a los dos a armar una herramienta propia y con fuerte contenido neuquino", aclaró.

Aunque evitó adelantar una posible candidatura a gobernador, sí insisitó en la importancia de que en las próximas elecciones se imponga un proyecto provincial y no partidos que disputan a Neuquén como una pieza más en su escenario electoral nacional.

"Neuquén es muy apetecible para los gobiernos centrales, del signo político que sean, por lo que representan los neuquinos", dijo y agregó: "Hay que cuidar a la provincia. Así como 65 años el MPN cuidó esta provincia, los neuquinos tenemos que ver cómo seguimos fronteras adentro".

Para Quintriqueo, esa voracidad unitaria es transversal a todas las ideologías políticas. "No dejemos que una fuerza electoral nos venga a gobernar porque el destino va a ser otro, puede ser hasta un partido con el que uno tenga simpatía electoral pero en la cuestión federal nuestra provincia sería usada. Eso pasó en Santa Cruz, Chubut, que gobernaron el país y hoy ves esas provincias y quedaron arrasadas", expresó.

Por eso, aseguró que "los neuquinos podemos tener diferencias pero tenemos que llegar a un entendimiento para cuidar a Neuquén".

Su análisis de la gestión de Rolando Figueroa

A pesar de que ATE pudo avanzar con acuerdos salariales con el gobierno provincial, Quintriqueo consideró que a la gestión "todavía le cuesta" avanzar en algunas áreas. "Mi crítica es en la cuestión social: hay una lentitud en la respuesta social", dijo y agregó que le expresó su posición personalmente al gobernador, Rolando Figueroa.

"En Neuquén no estamos ajenos a la crisis de pobreza, falta de vivienda o de empleo. El gobierno está llegando tarde y no por falta de recursos. Yo sé que el Estado tiene el recurso porque trabajo en el Estado, pero no está la capacidad de respuesta por lamisma burocracia que hace que no lleguen a tiempo ante una inequidad social", señaló.

Rolando Figueroa y Carlos Quintriqueo en el acto de reconocimiento al cese laboral de personas vulnerables.

"En días pasados hicimos gestiones con vecinos que necesitaba leña en el Oeste, no podemos ponernos a discutir cuándo va a estar el gas, y tarda un mes en llegar la leña. Eso termina molestando porque no es ágil ni proactivo", agregó.

Para Quintriqueo, esos aspectos se evidencian más en áreas como Salud, donde la demanda crece a un ritmo más acelerado que la disponibilidad de personal idóneo.

Aunque consideró que la crisis del crecimiento se ve también en Neuquén capital, halagó la decisión del intendente Mariano Gaido de darle continuidad a las obras planteadas por el ex intendente Horacio "Pechi" Quiroga. "Hay muchas obras que tienen que ver con el crecimiento, que molestan cuando se hacen pero después nadie se acuerda", dijo y aclaró: "Gaido está diseñando una ciudad acorde al crecimiento de Vaca Muerta".