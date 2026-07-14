Tecnología vs. clima: por segunda vez, la nieve técnica salva la temporada de Bariloche

La inversión en fabricación de nieve permitió abrir la temporada, sostener la actividad turística, preservar el empleo y dar previsibilidad a uno de los principales motores económicos de la ciudad.

Por segundo invierno consecutivo, las escasas nevadas obligaron a replantear el funcionamiento del centro de esquí más importante del país. Frente a ese escenario, la inversión realizada por Catedral Alta Patagonia en un sistema de fabricación de nieve técnica permitió iniciar la temporada, garantizar la apertura progresiva de pistas y sostener la actividad turística durante el receso invernal.

Con 40 cañones de nieve de última generación distribuidos estratégicamente en la montaña, la nieve técnica dejó de ser un complemento para convertirse en una infraestructura clave. Hoy aporta previsibilidad, reduce la dependencia de las precipitaciones naturales y fortalece la competitividad de Bariloche como destino de nieve.

Pero el impacto de esta inversión va mucho más allá de las pistas.

Cada jornada de operación moviliza la economía local y sostiene la actividad de hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, escuelas de esquí, instructores y numerosos prestadores de servicios. En ese contexto, la fabricación de nieve no solo garantiza condiciones para esquiar: también protege el empleo y brinda mayor previsibilidad a toda la cadena turística.

Tecnología para crecer, no para reemplazar personas

La innovación también alcanzó la atención al visitante con la inauguración de la nueva Boletería Sur, equipada con el sistema internacional Axess, una de las plataformas más avanzadas para la venta, emisión y control de pases.

Lejos de reemplazar trabajadores, la incorporación de esta tecnología permitió ampliar la capacidad de atención presencial, generar nuevas oportunidades laborales y fortalecer los equipos locales. La modernización fue concebida como una herramienta para mejorar la experiencia del visitante manteniendo el valor del contacto humano.

En un contexto donde muchas actividades avanzan hacia la automatización, Cerro Catedral apuesta a combinar innovación, capacitación y empleo, demostrando que la eficiencia tecnológica puede convivir con el crecimiento del trabajo local.

Una inversión que trasciende la montaña

La experiencia de este invierno confirma que el cambio climático ya impacta de manera directa sobre la industria del esquí y obliga a repensar su desarrollo.

En ese escenario, invertir en tecnología dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición indispensable para sostener la actividad económica. La nieve técnica permitió abrir la temporada cuando las condiciones naturales no lo hicieron posible; la modernización fortaleció la competitividad del destino; y la apuesta por el empleo presencial reafirmó que la innovación puede ser una herramienta para generar desarrollo.

En Cerro Catedral, la innovación no reemplaza personas. Genera oportunidades, protege el turismo y fortalece el futuro económico de Bariloche. En ese camino, la empresa impulsa, junto con el Sindicato de Empleados de Comercio, una agenda orientada al sostenimiento y fortalecimiento del empleo local, entendiendo que el crecimiento del destino también debe traducirse en más trabajo y mejores oportunidades para la comunidad.